ज्योति सिंह के चुनावी हलफनामे से पवन सिंह गायब; बताया- क्यों खाली छोड़ दिया पति का नाम?

संक्षेप: Bihar Election 2025: सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने कहा कि वो पवन सिंह के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के प्यार और समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं।

Bihar Election 2025: बिहार में जैसे-जैसे चुनावी माहौल गरम हो रहा है काराकाट सीट पर एक अलग ही हलचल मची है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह इन दिनों जोर-शोर से प्रचार में लगी हैं। लोगों के आरोप हैं कि ज्योति पवन सिंह के नाम का सहारा लेकर अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्तों और पैसों को लेकर कई खुलासे किए हैं।

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की बात पर भी अपनी सफाई पेश की। ज्योति ने कहा, “मैं साल भर से इस क्षेत्र में हूं। पवन जी कहते हैं कि वो यहां के बेटे हैं, तो मैं भी यहां की बहू हूं। मैं जनता के बीच रहकर काम कर रही हूं और चाहती थी कि जनता के भरोसे चुनाव लड़ूं।”

पवन सिंह का नाम डालती तो संपत्ति का खुलासा करना पड़ता: ज्योति सिंह काराकाट सीट पर नामांकन के दौरान चुनाव हलफनामे में पवन सिंह के नाम की गैरहाजिरी पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने कहा, “अगर मैं पवन जी का नाम डालती तो उनकी संपत्ति का भी खुलासा करना पड़ता, और चूंकि हम दोनों में बात नहीं हो रही थी, इसलिए वो संभव नहीं था।” ज्योति ने यह भी बताया कि उनके सारे दस्तावेजों में पिता का नाम दर्ज है, शादी के बाद भी पति का नाम ससुराल के कागजात में नहीं जुड़ा।

लोग मेरे साथ हैं, पवन जी को टिकट नहीं मिला तो मैं क्या करूं: ज्योति सिंह ज्योति सिंह ने कहा, “पवन जी 20 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों उनके लिए माहौल खराब करूंगी?” ज्योति सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, इसके बारे में उन्होंने पवन सिंह से जिक्र भी किया था मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति ने कहा कि लोग उनके साथ हैं, उनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है।

'पवन जी से शादी की वजह से नाम भी मिला, बदनामी भी' ज्योति सिंह ने कहा, “लोग कहते हैं कि मैंने पवन सिंह के नाम पर पहचान बनाई। फिर मैं पूछती हूं कि आज बदनाम किस वजह से हूं? अगर उनसे शादी करके नाम मिला तो बदनामी भी उन्हीं से मिली।” उन्होंने कहा कि अब वो विवाद भूलकर जनता के बीच रहना चाहती हैं और जनता का प्यार ही उनकी असली पूंजी है।