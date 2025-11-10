Bihar Chunav 2025: वोटर ID नहीं है? टेंशन छोड़िए, इन 12 पहचान पत्रों से भी डाल सकेंगे वोट

संक्षेप: Bihar Election 2025: वोटर कार्ड न होने पर भी आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि, यह जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इन 12 वैध पहचान पत्र में से एक को लेकर बूथ पहुंचिए और अपना मतदान करिए।

Mon, 10 Nov 2025 04:44 PM

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। कल दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। पूरे प्रदेश में सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जश्न मनाया जाएगा। ऐसे में कई लोग घबराए रहते हैं कि अगर वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं हुआ तो क्या वोटिंग से वंचित रह जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं!

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हर योग्य मतदाता को मतदान का पूरा हक है। इसलिए EPIC नहीं होने पर भी कुल 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों के सहारे आप वोट डाल सकते हैं। बस एक शर्त कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है।

मतदान के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं? अगर वोटर कार्ड नहीं है, या घर पर भूल आए हैं, या अभी तक बन नहीं पाया तो इन 12 वैध पहचान पत्रों में से कोई एक साथ लेकर पोलिंग बूथ जाएं और आसानी से वोट दें:

1. पासपोर्ट

2. ड्राइविंग लाइसेंस

3. सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) कर्मचारी का फोटोयुक्त पहचान पत्र

4. पैन कार्ड

5. आधार कार्ड

6. बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक

7. मनरेगा जॉब कार्ड

8. लेबर मंत्रालय का ESI हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड

9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज / पेंशन कार्ड

10. एनपीआर (NPR) स्मार्ट कार्ड

11. सांसद द्वारा जारी पहचान पत्र

12. विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र

इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो आपका वोट वैध माना जाएगा और किसी तरह की रोक नहीं होगी।

आखिर क्यों बनाया गया यह नियम? चुनाव आयोग का मकसद साफ है, हर नागरिक तक लोकतंत्र की पहुंच और मतदान में कोई बाधा न आए। अक्सर कई मतदाता सिर्फ इसलिए वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनके पास वोटर कार्ड नहीं होता या समय पर नहीं मिल पाता। इसी वजह से 12 मान्य ID विकल्प दिए गए हैं, ताकि कोई भी मतदाता अपनी आवाज दर्ज कराने से न चूक जाए।