हमारे पास भी विकल्प हैं; सीट बंटवारे को लेकर मांझी की पार्टी ने दिखाए अपने तेवर, बढ़ेंगी NDA की मुश्किलें?

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर बैठक के बाद स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी पार्टी की बात सामने रख दी है लेकिन साथ यह तेवर भी दिखा दिया कि उनके पास भी विकल्प खुले हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने बीजेपी के साथ हुई सीट बंटवारे की बैठक के बाद अपनी स्पष्ट रणनीति दिखाई। मीडिया से बातचीत में हम नेता राजेश पांडे ने कहा कि हमने अपनी बात रख दी है। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है।

राजेश पांडे ने कहा कि हम पार्टी राजनीतिक फैसलों में लचीलापन रखती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, “राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। विकल्प हमेशा खुले रहते हैं और हम अपनी स्थिति के प्रति दृढ़ हैं।”