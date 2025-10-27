गायघाट सीट पर टिकट विवाद ने डाली जेडीयू में फूट, महेश्वर राय परिवार ने थामा आरजेडी का झंडा
संक्षेप: Bihar Chunav 2025: गायघाट में टिकट बंटवारे ने सियासी हलचल मचा दी है। दिनेश सिंह की बेटी को टिकट मिलने से नाराज चार बार के विधायक महेश्वर राय और बेटे प्रभात किरण ने आरजेडी का दामन थाम लिया है।
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। इस बार गायघाट विधानसभा सीट इस बार सियासी रिश्तों के उलझे ताने-बाने में फंस गई है। यहां पिता-पुत्र की सियासी जोड़ी अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़कर लालू यादव के खेमे में जा चुकी है। वजह है टिकट बंटवारे की वो कहानी जिसने पार्टी समीकरण बदल दिए हैं।
गायघाट में जेडीयू से टिकट बंटवारे ने सियासत में बड़ा धमाका कर दिया है। जेडीयू ने इस बार अपने एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद वीणा देवी की भी बेटी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोमल सिंह चिराग पासवान के खेमे की कैंडिडेट मानी जा रही हैं।
गायघाट सीट पर टिकट विवाद ने डाली जेडीयू में फूट
उधर, कोमल को टिकट मिलने से नाराज होकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक रह चुके महेश्वर राय ने पार्टी से इस्तीफा देकर बेटे प्रभात किरण के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। 2020 में महेश्वर राय जेडीयू के प्रत्याशी थे, जबकि इस बार प्रभात किरण चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। लेकिन पार्टी की टिकट नीति ने पिता-पुत्र दोनों को लालू परिवार के साथ खड़ा कर दिया।