Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election 2025 first phase voting 18 districts 121 seats complete list nda vs mahagathbandhan
Bihar Election 2025: पहले चरण की वोटिंग कल, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान; यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: पहले चरण की वोटिंग कल, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान; यहां देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल यानी 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनाती और वेबकास्टिंग व्यवस्था है।

Wed, 5 Nov 2025 01:27 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गुरुवार, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। यह चरण न सिर्फ राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। सुबह से शाम तक मतदान की गूंज के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन सीटों पर करीब 11 उम्मीदवार प्रति सीट औसतन मैदान में हैं, जबकि मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार और भोरे, परबत्ता, अलौली में सबसे कम 5-5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे। आयोग ने बताया कि सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मुख्यालय से लाइव मॉनिटरिंग की जा सके।

Bihar Election 2025: पहले चरण में 18 जिलों की इन 121 सीटों पर होगा चुनाव

मधेपुरा जोन

  • आलमनगर
  • बिहारीगंज
  • सिंहेश्वर
  • मधेपुरा

सहरसा जोन

  • सोनबरसा
  • सहरसा
  • सिमरी बख्तियारपुर
  • महिषी

दरभंगा जोन

  • कुशेश्वरस्थान
  • गौरा बौराम
  • बेनीपुर
  • अलीनगर
  • दरभंगा ग्रामीण
  • दरभंगा
  • हायाघाट
  • बहादुरपुर
  • केवटी

मधुबनी जोन

  • जाले

मुजफ्फरपुर जोन

  • गायघाट
  • औराई
  • मीनापुर
  • बोचहां
  • सकरा
  • कुढ़नी
  • मुजफ्फरपुर
  • कांटी
  • बरूराज
  • परू
  • साहेबगंज

गोपालगंज जोन

  • बैकुंठपुर
  • बरौली
  • गोपालगंज
  • कुचायकोट
  • भोरे (SC)
  • हथुआ

सीवान जोन

  • सीवान
  • जीरादेई
  • दरौली (SC)
  • रघुनाथपुर
  • दरौंदा
  • बरहोरिया
  • गोरीकोठी
  • महाराजगंज

छपरा जोन

  • एकमा
  • मांझी
  • बनियापुर
  • तरैया
  • मढ़ौरा
  • छपरा
  • गड़खा
  • अमनौर
  • परसा
  • सोनपुर

हाजीपुर-व‌ैशाली जोन

  • हाजीपुर
  • लालगंज
  • वैशाली
  • महुआ
  • राजा पाकड़
  • राघोपुर
  • महनार

समस्तीपुर जोन

  • पातेपुर
  • कल्याणपुर
  • वारिसनगर
  • समस्तीपुर
  • उजियारपुर
  • मोरवा
  • सरायरंजन
  • मोहिउद्दीननगर
  • विभूतिपुर
  • रोसेरा (SC)
  • हसनपुर

बेगूसराय जोन

  • चेहराकलां-बैरियापुर
  • बछवारा
  • तेघरा
  • मटिहानी
  • साहेबपुर कमाल
  • बेगूसराय
  • बखरी (SC)

खगड़िया जोन

  • अलौली (SC)
  • खगड़िया
  • बेलदौर
  • परबत्ता

मुंगेर जोन

  • तारापुर
  • मुंगेर
  • जमालपुर

लखीसराय-शेखपुरा-नालंदा जोन

  • सूर्यगढ़ा
  • लखीसराय
  • शेखपुरा
  • बरबीघा
  • अस्थावां
  • बिहार शरीफ
  • राजगीर (SC)
  • इस्लामपुर
  • हिलसा
  • नालंदा
  • हरनौत

पटना जोन

  • मोकामा
  • बाढ़
  • बख्तियारपुर
  • दीघा
  • बांकीपुर
  • कुम्हरार
  • पटना साहिब
  • फतुहा
  • दानापुर
  • मनेर
  • फुलवारी
  • मसौढ़ी
  • पालीगंज
  • बिक्रम

भोजपुर-बक्सर जोन

  • संदेश
  • बड़हरा
  • आरा
  • अगिआंव
  • तरारी
  • जगदीशपुर
  • शाहपुर
  • ब्रह्मपुर
  • बक्सर
  • डुमरांव
  • राजपुर

Bihar Election 2025: पहले चरण की सियासी तस्वीर

इस बार पहले चरण में कई हाई-प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिलेंगे। 25 सीटों पर भाजपा और राजद के बीच सीधी लड़ाई है। 12 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस, जबकि 34 सीटों पर जदयू और राजद आमने-सामने हैं। 11 सीटों पर जदयू बनाम कांग्रेस, 14 सीटों पर लोजपा (रा) मैदान में है, इनमें से 12 पर राजद से सीधा मुकाबला होगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

भाकपा-माले की जदयू से 7, भाजपा से 5 और लोजपा (रा) से 2 सीटों पर टक्कर रहेगी। वीआईपी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इनमें 3 पर भाजपा और 1 पर जदयू से मुकाबला होगा। वहीं माकपा और सीपीआई भी कुछ सीटों पर मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और रोचक बन गया है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Assembly Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।