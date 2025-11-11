Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbihar election 2025 final phase big claims by nda india alliance pk tejashwi nitish who will form government
मतदान से पहले खूब भरा गया सियासी दंभ; कौन लेगा सत्ता की कमान, फैसला आज जनता के हाथ

संक्षेप: Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और कांग्रेस सबने जीत का दावा ठोका है मगर आज जनता बोलेगी कि उसे कौन पसंद है।

Tue, 11 Nov 2025 06:53 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: 'पानी में मछली, नौ नौ कुड़िया बखरा', बिहार की सियासत इस वक्त बिल्कुल इस मैथिली कहावत जैसी हो गई है, मछली पानी से निकली भी नहीं और हिस्से पहले ही बंट गए। दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से ठीक पहले ऐसा ही नजारा है। हर दल ने जीत का परचम लहराने का दावा ठोक दिया है। मगर असली फैसला तो बिहार की जनता ही करेगी कि 14 नवंबर के बाद सूबे की कमान किसके हाथ में होगी।

लोग बदलाव और बेहतर समाज के लिए वोट दे रहे: प्रशांत किशोर

जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार ने इस बार इतिहास रच दिया है और रिकॉर्ड मतदान बदलाव की निशानी है। उनका दावा है कि बिहार की जनता एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें बच्चों को रोज़गार और शिक्षा के लिए पलायन न करना पड़े। पीके बोले, “14 को बदलाव दिखेगा। लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और अच्छे समाज की उम्मीद से वोट देने निकले हैं। दूसरे चरण में भी यही जोश रहेगा।”

25 से 30 फिर से नीतीश: जदयू का दावा

पटना सहित कई जिलों में जदयू के पोस्टर कुछ यूं संदेश देते दिखे, “25 से 30, फिर से नीतीश”। जदयू ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, “बस 4 दिन और… फिर से आ रही नीतीश सरकार!” वरिष्ठ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 14 नवंबर को आने वाला जनादेश विपक्ष के “झूठ और दुष्प्रचार” को आईना दिखा देगा।

राजद लड़ाई में ही नहीं: सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “हार तय देखकर कांग्रेस अभी से रोना शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं।”

महागठबंधन ने भी ठोंका दावा, तेजस्वी बोले- 18 को शपथ

महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव ने भी जीत का झंडा अपने पाले में बताया। उन्होंने कहा, “सरकार हमारी बननी तय है। 18 को शपथ, और 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30 हज़ार भेज दिए जाएंगे। अपराधियों को जेल भेजा जाएगा।” तेजस्वी ने 171 जनसभाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता बेरोजगारी और पलायन से त्रस्त है और अब नौकरी कलम वाली सरकार आएगी।

पहले चरण में ही बढ़त: कांग्रेस का दावा

कांग्रेस नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पहले चरण की 121 सीटों में महागठबंधन को 70-75 सीटें मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि जनता इस बार सरकार बदलने के मूड में वोटिंग कर रही है।

इन सभी दावों के बीच आज जनता बताने के मूड में है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। आज दूसरे चरण की वोटिंग है। 14 नवंबर को बिहार की जनता का मिजाज साफ हो जाएगा।

