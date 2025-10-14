Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election 2025 congress taunt bjp separate list nitish jdu internal rift abhaya dube press conference patna

नीतीश की जदयू पर कुछ लोगों ने कर लिया कब्जा, बीजेपी की अलग लिस्ट पर कांग्रेस का तंज

बीजेपी की अलग उम्मीदवार सूची पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं है। अभय दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि जदयू पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, नीतीश अब कमजोर पड़ चुके हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 04:43 PM
share Share
Follow Us on
नीतीश की जदयू पर कुछ लोगों ने कर लिया कब्जा, बीजेपी की अलग लिस्ट पर कांग्रेस का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपान) अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और जदयू पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने मंगलवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेसवार्ता कर कहा कि एनडीए के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा, “बीजेपी ने अपनी अलग उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अगर गठबंधन में सबकुछ ठीक होता, तो सीटों पर ऐलान मिलकर होता। इससे साफ है कि अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं।”

अभय दुबे ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि “जदयू अब नीतीश कुमार की पार्टी नहीं रह गई है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। हालत यह है कि पार्टी के सांसद और विधायक भी नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब सबकुछ समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इस भ्रमजाल को तोड़ने का काम करेगी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बीजेपी की अलग लिस्ट पर सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी को अलग लिस्ट जारी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा, “यह दिखाता है कि बीजेपी गठबंधन में ‘बड़े भाई’ की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि जदयू और अन्य दलों को बराबरी का सम्मान नहीं मिल रहा।”

अभय दुबे ने कहा कि बिहार में जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी और महागठबंधन एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार ने पहले ही कई बार पलटी खाई है, अब जनता पलटवार करने को तैयार है।”

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।