नीतीश की जदयू पर कुछ लोगों ने कर लिया कब्जा, बीजेपी की अलग लिस्ट पर कांग्रेस का तंज

बीजेपी की अलग उम्मीदवार सूची पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं है। अभय दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि जदयू पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, नीतीश अब कमजोर पड़ चुके हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपान) अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और जदयू पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने मंगलवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेसवार्ता कर कहा कि एनडीए के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा, “बीजेपी ने अपनी अलग उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अगर गठबंधन में सबकुछ ठीक होता, तो सीटों पर ऐलान मिलकर होता। इससे साफ है कि अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं।”

अभय दुबे ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि “जदयू अब नीतीश कुमार की पार्टी नहीं रह गई है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। हालत यह है कि पार्टी के सांसद और विधायक भी नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब सबकुछ समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इस भ्रमजाल को तोड़ने का काम करेगी।

बीजेपी की अलग लिस्ट पर सवाल कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो बीजेपी को अलग लिस्ट जारी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा, “यह दिखाता है कि बीजेपी गठबंधन में ‘बड़े भाई’ की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि जदयू और अन्य दलों को बराबरी का सम्मान नहीं मिल रहा।”