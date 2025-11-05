Hindustan Hindi News
ये सोच शर्मनाक; सेना में ऊंची जाति वाले राहुल के बयान पर भड़के चिराग पासवान

संक्षेप: Bihar Election 2025 : चिराग पासवान ने राहुल गांधी के हालिया बयान की कड़ी निंदा की है। भारतीय सेना को जाति वाली राहुल गांधी की टिप्पणी को चिराग ने शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

Wed, 5 Nov 2025 04:19 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव के मद्देनजर नेताओं की बयानबाजी इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाल के फौज में 10% का दबदबा वाले बयान पर चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सेना को जाति और धर्म की राजनीति में घसीटना देश के जवानों का अपमान है।

पटना में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “फौज को लेकर ऐसा बयान देना बेहद अफसोसजनक है। अगर विपक्ष का नेता ही सेना को जाति और धर्म के चश्मे से देख रहा है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।”

पासवान ने कहा कि सेना देश की सेवा करती है, किसी जाति या धर्म की नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि अगर उन्हें इस मुद्दे की इतनी फिक्र थी, तो कांग्रेस के लंबे शासनकाल में इसे सुधारने का मौका था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “आप और आपके परिवार ने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया। अगर सेना में जातिगत बंटवारा करना ही था, तो तब क्यों नहीं किया?”

राहुल गांधी के हालिया बयान पर बवाल

राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के कुटुंबा में एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि देश की 10% आबादी मुख्यतः ऊंची जातियां सेना, न्यायपालिका और बड़े उद्योगों पर कब्जा रखती हैं।” उन्होंने दावा किया कि बाकी 90% आबादी जिसमें दलित, महादलित, पिछड़े, अतिपिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक शामिल हैं, उन्हें इन संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल मच गई। चिराग पासवान ने न सिर्फ राहुल गांधी के विचारों की आलोचना की बल्कि महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा, “अगर गलती से भी ये लोग बिहार में लौट आए, तो अराजकता मच जाएगी।”

राहुल गांधी ने अपने भाषण में आर्थिक असमानता पर जोर देते हुए कहा था कि देश की सबसे बड़ी 500 कंपनियों पर भी वही 10% लोग काबिज हैं, जबकि बाकी 90% समाज का हिस्सा हाशिए पर रह गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समावेशी विकास नहीं हुआ, तो देश कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा।

