Bihar Election 2025: बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति का गठन, 19 नेता शामिल, देखें पूरी लिस्ट
Bihar Election 2025: बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति का गठन, 19 नेता शामिल, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति का गठन, 19 नेता शामिल, देखें पूरी लिस्ट

बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने सोमवार को प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। जिसमें 19 दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। समिति में एक पदेन और तीन विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 29 Sep 2025 03:02 PM
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी है। दो दिन के अंदर मेनीफेस्टो कमेटी, चुनाव अभियान समिति के गठन के बाद अब प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। जिसमें 19 दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। समिति में एक पदेन और तीन विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। 19 नेताओं की टीम प्रदेश चुनाव समिति के तौर पर काम करेगी।

जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नन्दकिशोर यादव, नित्यानन्द राय, मंगल पाण्डेय, डॉ संजय जायसवाल, भीखूभाई दलसानिया, रविशंकर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, जनक चमार, प्रेम रंजन पटेल का नाम शामिल हैं। वहीं, पदेन सदस्य के तौर पर धर्मशिला गुप्ता को जगह मिली है। साथ ही, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश और नागेन्द्र जी का नाम शमिल हैं।

इससे पहले चुनाव प्रचार की तैयारियों के लिए भाजपा ने एक 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति भी बनाई है। जिसमें केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और संगठन के सीनियर नेता भी शामिल हैं। वहीं भाजपा की मेनीफेस्टो समिति में 13 नेताओं को जगह मिली है। जिसकी सूची रविवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जारी की।