बिहार फतह के मिशन पर BJP, चंपारण से सीमांचल तक के लिए प्लान तैयार; कमजोर इलाके में कैसे बनाएगी माहौल

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन बिहार मूड में है। चुनाव के मद्देनजर चंपारण से सीमांचल तक अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। मिशन बिहार के पार्टी ने अब तक का सबसे आक्रामक प्रचार अभियान शुरू किया है। जहां अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर रहे हैं। उनका लक्ष्य है एनडीए को एकजुट रखना, एंटी-इंकम्बेंसी को कुंद करना और उन इलाकों में मोदी फैक्टर का असर बढ़ाना जहां गठबंधन कमजोर माना जा रहा है।

अमित शाह का 35 रैली मिशन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह 17 अक्टूबर से बिहार के चुनावी दौरे का आगाज कर चुके हैं। तीन दिन के इस दौरे में वे 35 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। उनका फोकस जमीन स्तर पर एनडीए की एकजुटता मजबूत करना और 2020 में जीती सीटों पर एंटी-इंकम्बेंसी को रोकने पर होगा।

शाह की रैलियां कोरहा, दरभंगा, केओटी, गोपालगंज, परू (मुजफ्फरपुर), बेतिया, मोतिहारी और कटिहार जैसे इलाकों में होंगी। इसके अलावा, वे राज्य नेताओं के साथ अंदरखाने मीटिंग्स भी करेंगे ताकि प्रत्याशी चयन के बाद रणनीति पर अंतिम मुहर लगाई जा सके।

योगी आदित्यनाथ की दो दर्जन से ज्यादा सभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सबसे लोकप्रिय प्रचारक माने जाते हैं और इस बार वे दो दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में रैलियाँ करेंगे। उनकी सभाएं मुख्य रूप से उत्तर और मध्य बिहार में होंगी, जहां उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील होती दिखती है। बीजेपी ने योगी के लिए खास इलाके चुने हैं जहां पूर्वी यूपी और उत्तर बिहार की सांस्कृतिक समानता असर दिखाती है, जिसमें मिथिलांचल का ढाका, रीगा, खजौली, बिस्फी, दरभंगा, जाले क्षेत्र, सीमांचल का फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार, प्रणपुर इलाका और पश्चिमी बेल्ट के चनपटिया, गोविंदगंज, गोपालगंज शामिल हैं।

राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की रैलियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रचार दौरा सारण, मिथिलांचल, सीमांचल और पश्चिम मध्य बिहार तक फैला रहेगा। वे हाजीपुर, बक्सर, छपरा, गोरेयाकोठी, कटिहार और बांका जैसे अहम केंद्रों पर रैलियां करेंगे। वहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैडर मजबूती और बूथ स्तरीय नेटवर्क पर फोकस करेंगे। वे रामनगर (बगहा), जाले (दरभंगा) और लौरिया में सभाएं करेंगे।

जहां पार्टी कमजोर है वहां ‘मोदी ब्रह्मास्त्र’ बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का शेड्यूल लगभग तय हो चुका है। उनकी सभाएं उन इलाकों में होंगी जहां एनडीए की पकड़ कमजोर मानी जाती है, लेकिन मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता अब भी सबसे बड़ी ताकत है। हर रैली या रोड शो 15 से 20 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा और इसका लाइव प्रसारण गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है।