Bihar Election 2025 LIVE: आज थम जाएगा शोर, अंतिम दिन शाह, नीतीश, योगी लगाएंगे जोर; तेजस्वी का हैप्पी बर्थडे

संक्षेप: Bihar Election 2025: दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। अंतिम दिन अमित शाह, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव कई नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। 11 नवम्बर को मतदान है। तेजस्वी यादव आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं।

Sun, 9 Nov 2025 10:22 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम को चुनावी भोंपु का शोर थम जाएगा। अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। 37वें जन्मदिन पर राजद कार्यालय में 37 पाउंड का केक कटेगा। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या घट रहा है पल पल की खबरों के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

10:19 AM - Bihar Election 2025 LIVE: तेजवी यादव काराकाट विधान सभा क्षेत्र के संझौली पहुंचे

Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार आएगी तो सभी महिलाओं के खाते में मकरसंक्रांति के अवसर पर एक मुश्त तीस हजार राशि खाते में जाएगा। सभी युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी हमारी सरकार। इसलिए सभी मतदाता इंडिया गठबंधन को वोट कर जिताएं।

10:16 AM - Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी ने देर रात परिवार संग काटा केक

Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन पर देर रात परिवार के साथ केक काटा। बड़ी बहन मीसा भारती ने इसका फोटो शेयर किया है। मां राबड़ी देवी, पत्नी राजश्री संग परिवार के कई लोग मौजूद थे। तेजस्वी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए राजद कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचकर दुआएं दे रहे हैं।

9:47 AM - Bihar Election 2025 LIVE: अंतिम दिन तेजस्वी यादव फॉर्म में

Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी यादव इस चुनाव में पूरे फॉर्म में हैं। आज अंतिम दिन अरवल, रोहतास, औरंगाबाद औऱ जहानाबाद में रैलियां करेंगे। हेलीकॉप्टर से वे एक दिन में 17-18 रैलियां करते हैं। उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देंगे। तेजस्वी की सभाओं में हेलीकॉप्टर देखने के लिए हैलीपैड के चारों ओर भीड़ लग जाती है। कई बार उनके समर्थक तमाम सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं।

9:44 AM - Bihar Election 2025 LIVE: यूपी सीएम योगी की तीन रैलियां

Bihar Election 2025 LIVE: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक हैंं। बीजेपी के हिंदू चेहरा योगी आज सीतामढ़ी, समस्तीपुर और चंपारण में रैलियां करेंगे। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी के डुमरा में चुनावी रैली को संबोधित किया था। योगी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीवान में जनसभा कर चुके हैं। दरभंगा की रैली में उन्होंने महागठबंधन के तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू का जिक्र किया था।

9:40 AM - Bihar Election 2025 LIVE: सासाराम में अमित शाह की रैली

Bihar Election 2025 LIVE: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में हैं। सासाराम में चुनावी रैली में जनता को संबोधित करेंगे। इस चुनाव में अमित शाह ने बिहार में काफी समय दिया। वे 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनाने का दावा करते हैं। शनिवार को भी उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया। आम तौर पर लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव शाह के निशाने पर रहते हैं।

9:37 AM - Bihar Election 2025 LIVE: अंतिम दिन नीतीश दिखाएंगे दम

Bihar Election 2025 LIVE: बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। शाम छह बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में जनसभाएं करेंगे। नीतीश कुमार ने शनिवार को भी कई रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी सीतामढ़ी और बेतिया में रैली की। बेतिया से मोदी की रैली का समापन हो गया।

9:34 AM - Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी का हैप्पी बर्थडे

Bihar Election 2025 LIVE: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। राबड़ी आवास पर खुशनुमा माहौल है। बाजे गाजे के साथ राजद समर्थक अपने नेता को बधाई देने पहुंच रहे हैं। राजद कार्यालय में 36 पाउंड का केक काटा जाएगा।

