चुनाव के वक्त महादलिया याद आते हैं; बेटिकट रहे दशरथ मांधी के बेटे भागीरथ मांझी, राहुल के वादे पर उठाया सवाल

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी के टिकट वादे के बाद भी भागीरथ मांझी अबतक कांग्रेस उम्मीदवार नहीं बन पाए। गया के बाराचट्टी विधानसभा सीट से राजद ने तनुश्री मांझी को उम्मीदवार बनाया है।

Bihar Chunav 2025: ‘माउंटेन मैन’ दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी इन दिनों काफी नाराज हैं। कुछ महीने पहले जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके गया स्थित घर पहुंचे थे, तो पूरे इलाके में चर्चा फैल गई थी कि बाराचट्टी सीट से मांझी को कांग्रेस का टिकट मिलेगा। लेकिन अब जब बिहार में चुनावी बिगुल बजा तो कांग्रेस खेमे से उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इस बार महागठबंधन की ओर से राजद ने बाराचट्टी सीट पर तनुश्री मांझी को टिकट दिया है।

एबीपी न्यूज की मानें तो टिकट न मिलने पर भागीरथ मांझी का परिवार काफी नाराज है। भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, “हर बार चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को महादलितों की याद आ जाती है।”

टिकट के लिए डाल दिया था दिल्ली में डेरा एनडीटीवी की खबर की मानें तो टिकट पाने के लिए भागीरथ मांझी बीते कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने खुद उनसे टिकट देने का वादा किया था। वे बाराचट्टी से चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन अब टिकट न मिलने की स्थिति में उन्होंने साफ कहा था कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे।