चुनाव के वक्त महादलिया याद आते हैं; बेटिकट रहे दशरथ मांधी के बेटे भागीरथ मांझी, राहुल के वादे पर उठाया सवाल

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी के टिकट वादे के बाद भी भागीरथ मांझी अबतक कांग्रेस उम्मीदवार नहीं बन पाए। गया के बाराचट्टी विधानसभा सीट से राजद ने तनुश्री मांझी को उम्मीदवार बनाया है।

Tue, 21 Oct 2025 01:13 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Chunav 2025: ‘माउंटेन मैन’ दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी इन दिनों काफी नाराज हैं। कुछ महीने पहले जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके गया स्थित घर पहुंचे थे, तो पूरे इलाके में चर्चा फैल गई थी कि बाराचट्टी सीट से मांझी को कांग्रेस का टिकट मिलेगा। लेकिन अब जब बिहार में चुनावी बिगुल बजा तो कांग्रेस खेमे से उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इस बार महागठबंधन की ओर से राजद ने बाराचट्टी सीट पर तनुश्री मांझी को टिकट दिया है।

एबीपी न्यूज की मानें तो टिकट न मिलने पर भागीरथ मांझी का परिवार काफी नाराज है। भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, “हर बार चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को महादलितों की याद आ जाती है।”

टिकट के लिए डाल दिया था दिल्ली में डेरा

एनडीटीवी की खबर की मानें तो टिकट पाने के लिए भागीरथ मांझी बीते कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने खुद उनसे टिकट देने का वादा किया था। वे बाराचट्टी से चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन अब टिकट न मिलने की स्थिति में उन्होंने साफ कहा था कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे।

बाराचट्टी सीट पर सियासी खींचतान

बाराचट्टी सीट महागठबंधन के अंदरूनी समीकरणों का नया अखाड़ा बन गई थी। पिछली बार यहां से राजद ने चुनाव लड़ा था, मगर इस बार सीपीआई (एमएल) भी जेएनयू पूर्व अध्यक्ष धनंजय के लिए यह सीट मांग रही थी। फिलहाल यह सीट जीतनराम मांझी की समधन के कब्जे में है। इस बार राजद ने मांझी समुदाय से आने वाली तनुश्री मांधी को टिकट गिया है। गौरतलब है कि गया जिले में मांझी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। दशरथ मांझी के परिवार का उस समुदाय में गहरा असर है। इसी वजह से इस सीट का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है।

हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
