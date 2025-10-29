अलीनगर में आज अमित शाह भरेंगे हुंकार, योगी आदित्यनाथ की भी ताबड़तोड़ रैलियां
संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में आज भाजपा के दो दिग्गज नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अलग-अलग जिलों में जनसभाएं करेंगे। शाह अलीनगर में तो योगी बक्सर, रघुनाथपुर और शाहपुर में हुंकार भरेंगे।
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो गया है। बुधवार का दिन भाजपा के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी के दो बड़े चेहरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। जहां अमित शाह अलीनगर के पोहद्दीबेला मैदान से जनता को संबोधित करेंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ बक्सर, रघुनाथपुर और शाहपुर में लगातार तीन जनसभाएं करेंगे।
अलीनगर में अमित शाह की बड़ी रैली
अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्लस-टू स्तरीय बीडीवाय उच्च विद्यालय, पोहद्दीबेला के मैदान में आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम प्रभारी संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि यह सभा अलीनगर, तारडीह और घनश्यामपुर तीनों प्रखंडों के मतदाताओं के लिए सुलभ स्थान पर रखी गई है। भाजपा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को क्षेत्र के गांव-गांव जाकर अक्षत वितरण कर लोगों को न्योता दिया और रैली की सफलता का आह्वान किया।
योगी आदित्यनाथ का तिहरा हमला
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के तीन अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ सुबह 11:15 बजे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर खेल मैदान में पहली जनसभा, दोपहर 12:45 बजे शाहपुर विधानसभा के डुमरिया मैदान में दूसरी सभा, दोपहर 2:15 बजे बक्सर विधानसभा क्षेत्र के आईटीआई ग्राउंड में आज की अंतिम जनसभा करेंगे।
योगी अपने भाषणों में विपक्ष पर तीखे हमले करने के साथ-साथ जनता से एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील करेंगे। भाजपा ने इन जनसभाओं के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।