Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election 2025 amit shah tejashwi yadav war of words nda mahagathbandhan nitish kumar modi lalu prasad congress
बिहार को कब्जाना चाहता है NDA; दिल्ली में मोदी, बिहार में नीतीश वाले शाह के बयान पर तेजस्वी का वार

बिहार को कब्जाना चाहता है NDA; दिल्ली में मोदी, बिहार में नीतीश वाले शाह के बयान पर तेजस्वी का वार

संक्षेप: bihar election 2025 : बिहार चुनाव में अमित शाह और तेजस्वी यादव आमने-सामने आ गए हैं। शाह ने वंशवाद को लेकर लालू और सोनिया गांधी पर निशाना साधा तो तेजस्वी ने एनडीए पर बिहार को कब्जाने का आरोप लगाया।

Thu, 30 Oct 2025 01:04 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

bihar election 2025 , bihar chunav 2025 : बिहार चुनावी समर में एनडीए और महागठबंधन के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दिल्ली में मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश जी हैं, कोई जगह खाली नहीं है। शाह के इस बयान पर अब बिहार में महागठबंधन की ओर सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाह ने कहा कि महागठबंधन की राजनीति सिर्फ परिवारवाद और कुर्सी के इर्द-गिर्द घूमती है, जबकि एनडीए जनता के विकास के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर एनडीए सत्ता में लौटा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। शाह के बयान के बाद महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया।

बिहार कब्जाना चाहता है एनडीए: तेजस्वी यादव

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन की दिक्कत है, इसलिए उद्योग नहीं लग सकते। मैंने ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो खुद अपने बयान से बिहार के युवाओं का मनोबल तोड़ दे। असल में, एनडीए बिहार को कब्जाना चाहता है, विकास करना नहीं।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार के बेटे ही राज्य के भविष्य की सोच सकते हैं, बाहर से आने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पर काबिज रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा बिहार को रोजगार और उद्योग से नहीं, बल्कि झूठे वादों से चला रही है।”

चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी का वार

तेजस्वी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद 10 लाख महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। तेजस्वी ने पूछा, “यह सब मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है, चुनाव आयोग की नैतिकता कहां गई?”

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Tejashwi Yadav Amit Shah
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।