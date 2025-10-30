बिहार को कब्जाना चाहता है NDA; दिल्ली में मोदी, बिहार में नीतीश वाले शाह के बयान पर तेजस्वी का वार

संक्षेप: bihar election 2025 : बिहार चुनाव में अमित शाह और तेजस्वी यादव आमने-सामने आ गए हैं। शाह ने वंशवाद को लेकर लालू और सोनिया गांधी पर निशाना साधा तो तेजस्वी ने एनडीए पर बिहार को कब्जाने का आरोप लगाया।

bihar election 2025 , bihar chunav 2025 : बिहार चुनावी समर में एनडीए और महागठबंधन के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती हैं कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दिल्ली में मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश जी हैं, कोई जगह खाली नहीं है। शाह के इस बयान पर अब बिहार में महागठबंधन की ओर सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है।

शाह ने कहा कि महागठबंधन की राजनीति सिर्फ परिवारवाद और कुर्सी के इर्द-गिर्द घूमती है, जबकि एनडीए जनता के विकास के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर एनडीए सत्ता में लौटा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। शाह के बयान के बाद महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया।

बिहार कब्जाना चाहता है एनडीए: तेजस्वी यादव पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन की दिक्कत है, इसलिए उद्योग नहीं लग सकते। मैंने ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो खुद अपने बयान से बिहार के युवाओं का मनोबल तोड़ दे। असल में, एनडीए बिहार को कब्जाना चाहता है, विकास करना नहीं।”

तेजस्वी ने कहा कि बिहार के बेटे ही राज्य के भविष्य की सोच सकते हैं, बाहर से आने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पर काबिज रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा बिहार को रोजगार और उद्योग से नहीं, बल्कि झूठे वादों से चला रही है।”