खराब मौसम से अमित शाह की जनसभा प्रभावित, एयरपोर्ट पर फंसे; वीडियो के जरिए हुए रैली में शामिल

संक्षेप: bihar election 2025 : खराब मौसम ने अमित शाह की रैली तो रोकी मगर वीडियो संदेश में उन्होंने चुनावी एजेंडा साफ रखा। वीडियो के जरिए रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा एनडीए की सरकार बनी तो सुशासन, किसान लाभ और विकास की रफ्तार और तेज होगी।

bihar election 2025 : बिहार के चुनावी माहौल के बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मौसम की मार झेल गया। घने बादलों, बारिश और तेज हवाओं के चलते उनका हेलिकॉप्टर पटना एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण उन्हें रनवे पर ही मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ा। शाह आज गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन मौसम ने उनकी रैलियों की रफ्तार रोक दी। एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्री प्रयास में थे कि तय कार्यक्रम के अनुसार लोगों तक पहुंच सकें, मगर मौसम लगातार बाधा डालता रहा। आखिर में शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनावी रैली को संबोधित किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनता को संबोधित किया गोपालगंज में शारीरिक रूप से मौजूद न हो पाने के बावजूद अमित शाह ने वहां की जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया। उनके तेवर चुनावी और संदेश साफ था कि एनडीए की सरकार ने बिहार को सुशासन, विकास और स्थिरता दी है और आगे की राह भी इन्हीं मुद्दों पर चलेगी।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है। उन्होंने भरोसा दिया कि आने वाले समय में अलग-अलग माध्यमों से इन बहनों को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि परिवार और गांव दोनों की तरक्की तेज़ हो।