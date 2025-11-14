Ekma Result Live: RJD के श्रीकांत यादव या JDU के मनोरंजन सिंह, किसकी होगी एकमा सीट? हर अपडेट

संक्षेप: Ekma Assembly Result Live: सारण जिले की एकमा विधानसभा सीट पर टक्कर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच है। यहां से जदयू के मनोरंजन सिंह राजद के श्रीकांत यादव के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एकमा विधानसभा सीट के भाग्य का फैसला होना है। जनता दल यूनाइटेड से मनोरंजन सिंह मैदान में हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल से श्रीकांत यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा आज जीत-हार किसकी होगी। एकमा विधानसभा सीट के पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ

एकमा के बारे में एकमा विधानसभा क्षेत्र बिहार के सारण जिले में स्थित है और यह महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र की स्थापना सबसे पहले 1952 में हुई थी। इसके बाद यह 1957 से 2008 के बीच निष्क्रिय (defunct) रहा। परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की सिफारिशों के बाद इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया और 2010 के विधानसभा चुनावों के बाद से यह एक नियमित चुनावी इकाई बना हुआ है। यह एक सामान्य श्रेणी की सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में एकमा और लाहलादपुर सामुदायिक विकास खंड,मांझी प्रखंड की नौ ग्राम पंचायतें और एकमा प्रखंड की तीन ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यह सीवान से लगभग 25 किमी पूर्व में पड़ता है। राज्य की राजधानी पटना यहां से लगभग 110 किमी पूर्व में है।

राजनीतिक ज्ञान पुनर्जीवित होने के बाद से एकमा में तीन विधानसभा चुनाव हुए हैं। 1952 में यह सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 2010 और 2015 के चुनावों में जेडी(यू) (JD(U)) को जीत मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी (RJD) के श्रीकांत यादव ने जेडी(यू) की सीता देवी को 13,927 वोटों के अंतर से हराया था। एकमा में जेडी(यू) की हार बिहार के व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी। इस बार भी श्रीकांत यादव मैदान में है और जदयू से मनोरंजन सिंह उन्हें टक्कर दे रहे हैं। एकमा में जेडी(यू) की हार बिहार के व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी।

पिछले चुनावी नतीजे