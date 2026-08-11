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यूपी के शिक्षकों से भेदभाव नहीं होगा, बिहार के शिक्षा मंत्री बोले- टीचर ट्रांसफर में किसी की पैरवी नहीं चलेगी

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीचर ट्रांसफर में यूपी के शिक्षकों से भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही, शिक्षकों के तबादलों में किसी तरह की पैरवी या सिफारिश नहीं चलेगी। 

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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादलों में उत्तर प्रदेश के टीचर के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे यूपी के मूल निवासी शिक्षकों को भी ट्रांसफर के समान मौके मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी के शिक्षक भी हमारे लिए सम्मानीय हैं और बिहार के बच्चों का भविष्य गढ़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने दो-टूक कहा कि टीचर ट्रांसफर में किसी की पैरवी नहीं चलेगी।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को जारी बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादले में किसी की सिफारिश या पैरवी के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। सभी शिक्षकों का ट्रांसफर निर्धारित नियमों और तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। मंत्री ने कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। शिक्षकों का तबादला पोर्टल के माध्यम से और शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के आधार पर ही किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टीचर ट्रांसफर में किसी को भी भेदभाव का आरोप लगाने का मौका नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी

बता दें कि बिहार में टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया बीते 29 जुलाई को शुरू हो गई थी। पहले चरण में सरप्लस पदों के आधार पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए। जल्द ही समायोजन के तहत टीचर के ट्रांसफर की लिस्ट आएगी। फिर म्युचुल आधार पर ट्रांसफर होंगे। इसके बाद सामान्य तबादले किए जाएंगे।

17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन

समायोजन और म्युचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया 14 सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। इसके बाद 17 सितंबर से सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन शिक्षकों से मांगे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन की तारीख 17 से 23 सितंबर के बीच तय की है। पुरुष शिक्षक अपने बगल के प्रखंड और महिला शिक्षक अपने बगल के पंचायत के स्कूल में तबादले के लिए आवेदन दे सकेंगी। रिक्त पदों के आधार पर तबादले किए जाएंगे।

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अक्टूबर तक खत्म होंगे शिक्षकों के तबादले

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। शिक्षकों को हर पांच साल में ऐच्छिक तबादले का मौका मिलेगा। मंत्री का कहना है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऐच्छिक होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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