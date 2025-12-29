Hindustan Hindi News
बिहार में साढ़े पांच हजार लाइब्रेरियन की भर्ती, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआई-4 पर भी दी अपडेट

संक्षेप:

Dec 29, 2025 02:12 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
बिहार में नए साल में नौकरी का सपना संजोए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूलों में टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली के लिए रिक्ति 15 जनवरी तक बीपीएससी को भेज दी जाएगी। पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए 5.5 हजार रिक्ति की संभावना है। दिव्यांग बच्चों के लिए 7 हजार शिक्षकों की बहाली होगी। विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। सोमवार को वे सूचना भवन में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

शिक्षकों के पढ़ाने के बदले रिल्स बनाने के सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि गलत गतिविधि में शामिल शिक्षकों और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के मामले में कई बेतिया और किशनगंज के डीईओ पर कार्रवाई की गई है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सहायक प्रोफेसर के लिए अशोक चौधरी (मंत्री) की अनुशंसा शिक्षा विभाग को मिली थी। लेकिन इसमें कुछ कमी पाई गई थी। इस कारण पुनः बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से मनतव्य मांगी गई है।

