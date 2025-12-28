बिहार के 44 कॉलेजों ने कर दी बड़ी गलती, शिक्षा विभाग लेगा ऐक्शन; 10 की मान्यता भी रद्द होगी

संक्षेप: शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा पर कराए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में शामिल नहीं होने वाले इन संस्थानों पर कार्रवाई होगी। सर्वे में शामिल न होने वाले 10 संबद्ध डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी।

बिहार उच्च शिक्षा नामांकन के मामले में देश में सबसे पीछे है। राज्य का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) करीब 17 फीसदी है। यह राष्ट्रीय औसत 28.4 से बहुत कम है। इसके पीछे उच्च शिक्षण संस्थानों में कम दाखिला माना जाता है। शिक्षा विभाग ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि राज्य के कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए होने वाले सर्वे में भाग ही नहीं लेते हैं। ऐसे में इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का रिकॉर्ड ही नहीं जा पा रहा है। शिक्षा विभाग ने ऐसे 44 कॉलेजों की पहचान की है।

अब राज्य के खराब प्रदर्शन के जिम्मेवार इन कॉलेजों पर कार्रवाई की तैयारी है। सर्वे में शामिल नहीं होने वालों में 10 डिग्री कॉलेज, 32 नर्सिंग और 2 फॉर्मेसी संस्थान हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च शिक्षा पर कराए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में शामिल नहीं होने वाले इन संस्थानों पर कार्रवाई होगी। सर्वे में शामिल न होने वाले 10 संबद्ध डिग्री कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि सर्वे में शामिल नहीं होने के कारण ही राज्य का उच्च शिक्षा में जीईआर देश और अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यहां तक कि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी बिहार पीछे हैं। अभी बिहार का उच्च शिक्षा में जीईआर 17.1 प्रतिशत है। यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले 100 में मात्र 17 छात्र ही उच्च शिक्षा में नामांकित होते हैं।

विभाग ने सर्वे में शामिल होने की दी थी हिदायत शिक्षा विभाग ने 2024-25 के सर्वे में सरकारी और निजी 39 विश्वविद्यालयों के लगभग एक हजार से अधिक शिक्षण संस्थानों को शामिल होने की हिदायत दी थी। बावजूद शिक्षण संस्थान शामिल नहीं हुए। 32 नर्सिंग और 2 फॉर्मेसी संस्थानों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजेगा।

2011 से हो रहा है सर्वे शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे 2011 से हर साल कराया जा रहा है। यह वार्षिक वेब आधारित सर्वेक्षण है। डाटा संग्रह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड में होता है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नीति निर्माण और शैक्षिक विकास के लिए आगे को रणनीति बनाने में मदद मिलती है। उच्च शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

जीईआर बढ़ने की उम्मीद बिहार में 1341 उच्च शिक्षण संस्थानों (सरकारी और निजी कॉलेज) में से 1331 संस्थान सर्वे में शामिल हुए। 218 नर्सिंग कॉलेजों में 186 सर्वे में शामिल हुए। पहली बार है कि इतनी संख्या में शिक्षण संस्थानों ने सर्वे में शामिल होकर डाटा अपलोड किया है। देश की बात करें तो औसतन हर वर्ष लगभग 1200 विश्वविद्यालयों के 45 हजार से अधिक कॉलेज और शिक्षण संस्थान सर्वे में शामिल होते हैं।