बिहार में अब तक 23 हजार से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आ रहे आवेदन

एक-दूसरे की जगह तबादला किए गए शिक्षकों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। स्थानांतरण के लिए इन शिक्षकों ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन किया था।

शिक्षा विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों के 6 हजार 336 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला (म्यूचुअल ट्रांसफर) किया है। इसके पहले दो चरणों में 28 जुलाई तक 17 हजार 242 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला किया गया था। इसके बाद 14 दिनों में 6 हजार 336 और शिक्षकों को इसके माध्यम से तबादला मिला। यानी तीन चरणों में ऐसे शिक्षकों की संख्या 23 हजार 578 हो गई है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पारस्परिक तबादले के विकल्प अभी खुले हुए हैं। समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरित किए गए हैं। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले के बाद शिक्षकों के नाम दिखने लगे हैं।