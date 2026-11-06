पटना समेत 10 जिलों के डीईओ बदले, 9 डीपीओ का भी ट्रांसफर; बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल
बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। 10 जिलों के डीईओ बदल दिए गए हैं, जबकि 9 जिलों में नए डीपीओ की तैनाती हुई है। 19 अधिकारियों के तबादले की सूचना शुक्रवार को जारी की गई।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सम्राट सरकार ने 10 जिलों के डीपीओ और 9 डीपीओ बदल दिए हैं। मुख्यालय में तैनात सरस्वती कुमारी को पटना का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। पटना के मौजूदा डीईओ योगेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के डीईओ राजन कुमार गिरी और नवादा के दीपक कुमार को भी बिहार बोर्ड में पदस्थापित किया गया है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी और अन्य वित्तीय धांधलियों के खुलासे के बाद हुए ये ट्रांसफर चर्चा में हैं। हाल ही में तेजतर्रार आईएएस अधिकारी सीके अनिल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उनके आने के बाद से ही विभाग में कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं।
सीवान के डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह को मुख्यालय के योजना एवं अनुश्रवण कोषांग में सहायक निदेशक बनाया गया है। वहीं, सीतामढ़ी के डीईओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी को सीवान का जिला शिक्षा पदाधिकारी लगाया गया है। परीक्षा समिति के उप सचिव मुकेश कुमार को भागलपुर और दिनेश कुमार पासवान को सीतामढ़ी का डीईओ बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को पूर्वी चंपारण तथा सहायक निदेशक सुभाष कुमार को नवादा का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है।
9 डीपीओ का ट्रांसफर
शिक्षा विभाग ने नौ जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी तबादला किया है। गोपालगंज के डीपीओ विनय कुमार सुमन को खगड़िया भेज दिया गया है। गया के डीपीओ के आनंद कुमार को मुंगेर में तैनात किया गया है। नालंदा के डीपीओ विकास कुमार डीएन का औरंगाबाद ट्रांसफर हुआ है। सीवान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सैयद तारिक सज्जाद को मधेपुरा भेजा गया है।
इसी तरह, बक्सर के डीपीओ रजनीश कुमार साहू को भागलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। नालंदा के डीपीओ भोला कुमार कर्ण को गोपालगंज में पदस्थापित किया गया है। कुमार अभिजीत को सीवान से पूर्वी चंपारण भेजा गया है। एससीईआरटी के सहायक निदेशक राजीव कुमार साह और रवि कुमार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बक्सर बनाया गया है। सभी अधिकारियों को नये स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
सीके अनिल को शिक्षा विभाग में मिली 34 करोड़ की धांधली
शिक्षा विभाग में वेतन, मकान किराया भत्ता और एरियर के नाम पर 34 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इसमें शिक्षक, लिपिक, परिचारी समेत अन्य कर्मी शामिल हैं। विभाग अब संबंधित कर्मियों से अवैध रूप से निकाली गई राशि की वसूली करने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल की समीक्षा के दौरान यह मामला सामने आया। विभागीय जानकारी के अनुसार, कुल 34 करोड़ 11 लाख 56 हजार 604 रुपये की अवैध निकासी की गई है। राहत की बात यह है कि अब तक करीब 29 करोड़ रुपये वापस कराए जा चुके हैं। शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।