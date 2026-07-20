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बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026: उद्योग के विकास के लिए टीम, सीएम अध्यक्ष; हर जिले में कमेटी

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यवसाय सुगमता परिषद और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित होगी। इसके लिए सरकार ने ‘बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026’ तैयार किया है।

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026: उद्योग के विकास के लिए टीम, सीएम अध्यक्ष; हर जिले में कमेटी

बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने लिए नियम और प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जायेगा। जमीन से लेकर बिजली और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उद्यमियों को भटकना नहीं होगा। एकल खिड़की से ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यवसाय सुगमता परिषद और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित होगी। इसके लिए सरकार ने ‘बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026’ तैयार किया है, जिसे बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र में पेश किया जायेगा।

सोमवार को विधानसभा में विधेयक की प्रतियां वितरित की गई। विधेयक में व्यापार को आसान बनाने और लाइसेंस आदि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकने के लिए प्रावधान किये गए हैं। इसके अमल में आने के बाद निजी विद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी।

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परिषद में कई विभाग

व्यवसाय सुगमता परिषद में उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, राजस्व एवं भूमि विकास, वित्त, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, विधि और पंचायती राज विभाग के मंत्री सदस्य होंगे। मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और इससे संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव इस परिषद में सदस्य सचिव होंगे। यह परिषद निवेश को बढ़ावा देने, व्यवसाय नियामक पर्यावरण में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

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सीईओ की अध्यक्षता में होगा सचिवालय

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी में विकास आयुक्त सहित इससे संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव होंगे। कार्यकारिणी समिति एकल खिड़की प्रणाली पर सभी अनुज्ञप्तियों में बदलाव की समीक्षा कर व्यापार को सुगम कराने के लिए समुचित उपाय करेगी। इस अधिनियम को लागू कराने में कार्यकारिणी समिति की सहायता के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में एक सचिवालय होगा, जिसे ‘इन्वेस्ट बिहार’ के नाम से भी जाना जायेगा। सक्षम पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर नियमानुसार आवेदनों का अनुमोदन करेंगे। जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सशक्त समिति होगी। इसमें जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सदस्य सचिव होंगे। एसपी सहित प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

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एकल खिड़की प्रणाली

एकल खिड़की प्रणाली प्रत्येक आवेदन को वास्तविक समय डैशबोर्ड देगी। इससे आवेदनों की स्थिति, लंबित प्रश्नों, व्यतीत समय, विहित समय सीमा का अनुपालन, डाउनलोड करने योग्य अनुमोदन प्रमाण पत्रों और भुगतान आदि प्रदर्शित होगी। एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आवेदनों से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक रहेगी।

खेती की जमीन के व्यावसायिक उपयोग पर कन्वर्जन की जरूरत नहीं

राज्य में खेती की जमीन का उपयोग व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने के लिए उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। अध्यादेश के जरिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लागू कर रखा है। इसे कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए विभाग ने बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक 2026 लाने का निर्णय लिया है। विधेयक के अनुसार विभागीय बैठकों में अधिनियम के प्रावधानों व उनके प्रभावों के साथ ही क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि कृषि भूमि के होने पर उसे बदलाव कराने में व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। इससे राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रस्तावित विधेयक के पारित होते ही खेती की जमीन को व्यावसायिक उपयोग करने पर उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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