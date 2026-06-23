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बिहार में मासूम बच्ची को गोद में लेकर सुबह 4 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला; पुलिस और प्रशासन के फूले हाथ-पांव

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, ब्रजेश कुमार, सुपौल
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Supaul High Voltage Drama: सुपौल के राघोपुर में पति द्वारा दूसरी शादी करने और घर से निकाले जाने के विरोध में मधेपुरा की गुड्डी देवी अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ सिमराही में मोबाइल टावर पर चढ़ गई है।

Supaul High Voltage Drama: बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र से मंगलवार की सुबह एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सिमराही दुर्गा मंदिर के समीप स्थित एक ऊंचे मोबाइल टावर पर एक महिला अपनी एक छोटी और मासूम बच्ची को गोद में लेकर अचानक ऊपर चढ़ गई। मंगलवार की सुबह जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों की नजर टावर की ऊंचाई पर मौजूद महिला और बच्ची पर पड़ी, पूरे बाजार और आसपास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सिमराही दुर्गा मंदिर परिसर और मोबाइल टावर के नीचे सैकड़ों स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। । महिला का आरोप है कि उसके पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी रचा ली है और उसे तथा उसके बेटे को जबरन घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। इस न्याय की गुहार को लेकर पीड़ित महिला सीधे जिले के डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गई है।

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गुरुग्राम में 10 साल पहले अमरेंद्र ठाकुर से हुआ था प्रेम विवाह

इस पारिवारिक विवाद की कहानी करीब 10 वर्ष पुरानी है। गुड्डी देवी के अनुसार, दिल्ली-गुरुग्राम में मजदूरी के दौरान राघोपुर के मोतीपुर निवासी अमरेंद्र ठाकुर से उसे प्यार हुआ था और दोनों ने वहीं प्रेम विवाह किया था, जिससे उनका एक 12 साल का बेटा भी है। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ वर्षों बाद अमरेंद्र ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली और उसे बेसहारा छोड़ दिया। गुड्डी देवी ने रोते हुए बताया कि वह न्याय के लिए कई बार संबंधित थानों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट चुकी है, लेकिन पुलिसिया सिस्टम द्वारा उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तंग आकर उसने आज सुबह टावर पर चढ़ने की खौफनाक स्क्रिप्ट लिख डाली।

4 घंटे से जारी है ऑपरेशन, सिमराही में मची अफरा-तफरी

पिछले 4 घंटे से सिमराही वार्ड-4 में प्रशासनिक अमले और पुलिस के छूटे हुए हैं। टावर के नीचे सैकड़ों ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जुटी हुई है, जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है। टावर पर मौजूद गुड्डी देवी ने कह दिया है कि जब तक सुपौल के डीएम और एसपी स्वयं घटनास्थल पर आकर उसे न्याय दिलाने का लिखित और ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक वह अपने बेटे के साथ नीचे नहीं उतरेगी। मौके पर मौजूद राघोपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लाउडस्पीकर के जरिए लगातार महिला से नेगोशिएट कर उसे सुरक्षित नीचे उतारनेमें जुटे हैं।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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