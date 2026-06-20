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बिहार में प्रेमी से बात करने पर पिता ने टोका, तो सुबह 4 बजे ही 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई लड़की

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, गवेन्द्र मिश्र, मधुबनी
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Madhubani High Voltage Drama: मधुबनी के बिस्फी में प्रेम प्रसंग को लेकर पिता की डांट से नाराज एक लड़की शनिवार सुबह 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रशासन के कड़े प्रयास के बाद उसे सुरक्षित उतारा गया।

Madhubani High Voltage Drama: बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में शनिवार की सुबह एक लड़की अचानक 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सुबह-सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर टावर की ऊंचाई पर बैठी उस लड़की पर पड़ी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सकते में आ गए। देखते ही देखते मोबाइल टावर के इर्द-गिर्द हजारों की संख्या में ग्रामीणों और तमाशबीनों की भारी भीड़ जुट गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया।

प्रेम प्रसंग को लेकर पिता ने लगाई थी डांट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे के पीछे एक प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई है। बताया गया है कि परसौनी गांव की रहने वाली इस लड़की का किसी लड़के के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार की रात लड़की को मोबाइल पर चोरी-छिपे बात करते हुए उसके पिता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद पिता ने उसे काफी डांट-फटकार लगाई और मोबाइल छीन लिया। पिता की इसी डांट से नाराज होकर लड़की ने बेहद खौफनाक आत्मघाती कदम उठाने की ठान ली। वह शनिवार तड़के सुबह करीब चार बजे ही घर से चुपचाप निकल गई और गांव में स्थित मोबाइल टावर पर आत्महत्या करने के इरादे से सीधे ऊपर चढ़ गई।

बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही बिस्फी के बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ शेखर कुमार और पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। करीब आठ घंटे तक चले इस भीषण ड्रामे के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने मोर्चा संभाला। टावर के नीचे खड़े होकर लाउडस्पीकर और स्थानीय परिजनों के माध्यम से लड़की को काफी समझाया-बुझाया गया और उसकी हर बात मानने का आश्वासन दिया गया। लड़की आखिरकार 100 फीट ऊंचे टावर से सुरक्षित नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई। लड़की के सकुशल नीचे आते ही प्रशासन और परिजनों ने राहत की लंबी सांस ली। पुलिस अभिरक्षा में लेकर फिलहाल लड़की की पूरी मेडिकल जांच कराई जा रही है और काउंसलिंग की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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