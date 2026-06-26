बिहार में मिला दुनिया का सबसे दुर्लभ मरीज, शरीर में तांबा बढ़ने से गलने लगते हैं लिवर और ब्रेन
Rare Wilson Disease in Bihar: मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सीतामढ़ी के एक 16 वर्षीय किशोर में दुर्लभ 'विल्सन रोग' की पुष्टि हुई है। इस बीमारी के कारण मरीज के लिवर और आंखों में तांबा जमा हो रहा था।
Rare Wilson Disease in Bihar: बिहार के मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) से एक बेहद ही हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है। यहां डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसे मरीज की पहचान की है, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ और खतरनाक बीमारियों में से एक 'विल्सन रोग' से पीड़ित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्लभ बीमारी सीतामढ़ी जिले के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर में पाई गई है। पीड़ित किशोर अस्पताल में सामान्य पेट दर्द की शिकायत लेकर आया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने गहराई से जांच की तो इस हैरान कर देने वाले जेनेटिक विकार का खुलासा हुआ। बिहार के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस दुर्लभ बीमारी का पहला आधिकारिक मरीज मिलने से राज्य के स्वास्थ्य महकमे और डॉक्टरों के बीच यह मामला कौतूहल और शोध का विषय बन गया है।
पेट दर्द समझकर पहुंचे थे परिजन, बीमारी जान उड़ गए होश
यह अनोखी बीमारी इंसानी शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बता दें कि पीड़ित किशोर पिछले एक साल से इस बीमारी से जूझ रहा था, जिसके कारण उसके व्यवहार में काफी चिड़चिड़ापन आ गया था। जब पेट दर्द बढ़ने पर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो डॉक्टरों को उसके लिवर में गंभीर समस्या दिखाई दी। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने बताया कि यह एक ऐसा जेनेटिक विकार है, जो दुनिया भर में औसतन 20 हजार लोगों में से किसी एक को ही अपना शिकार बनाता है। विल्सन रोग में मानव शरीर की तांबे को पचाने या ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, जिससे तांबा शरीर से बाहर निकलने के बजाय लिवर, ब्रेन और आंखों जैसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंगों में जमा होने लगता है।
आंखों में तांबा जमने से बन गया रिंग जैसा गोला
इस बीमारी की अंतिम पुष्टि तब हुई जब मरीज को बेहतर जांच के लिए अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भेजा गया। रिपोर्ट के अनुसार, आंखों की विशेष जांच में डॉक्टरों को उसकी पुतली पर तांबा जमने के कारण एक चमकीला 'रिंग' जैसा गोला साफ दिखाई दिया। वर्तमान में इस किशोर का इलाज अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह की यूनिट में डॉ. नेहा और डॉ. अविरल की देखरेख में चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का इलाज और दवाएं बेहद महंगी होती हैं, जो आम परिवार के बजट से बाहर हैं। इसी को देखते हुए मानवीय आधार पर एसकेएमसीएच प्रबंधन की तरफ से मरीज को तुरंत ₹60,000 की महंगी दवाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई गई हैं। डॉ. नेहा के मुताबिक, मरीज को फिलहाल शुरुआती छह महीने की दवा दी गई है और उसकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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