Bihar Diwas: भिखारी ठाकुर का 'गबर घिचोर', गायिका सोना मोहपात्रा बांधेंगी समा; बिहार दिवस पर 3 दिन क्या-क्या होगा

Bihar Diwas: 22 को सोना मोहपात्रा फ्यूजन शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। 23 को गायक शान समा बांधेंगे, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

‘Bihar Diwas: बिहार दिवस महोत्सव का रविवार को आगाज होगा। 22 से 24 मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार ‘उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार’ थीम अंतर्गत तीन दिवसीय समारोह में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन का मुख्य स्थल पटना का गांधी मैदान होगा, जबकि समानांतर कार्यक्रम श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल और रवींद्र भवन में भी आयोजित होगा। 22 को सोना मोहपात्रा फ्यूजन शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। 23 को गायक शान समा बांधेंगे, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी मैदान में ’मिनी बिहार' की झलक नजर आएगी जिसमें बिहार के गौरवशाली इतिहास के अलावा कला और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा।

श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पंडित जगत नारायण पाठक ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे। दरभंगा घराना के मलिक ब्रदर्स और डुमरांव घराना के पंडित रामजी मिश्रा विशिष्ट प्रस्तुतियों से शास्त्रीय संगीत की गरिमा को जीवंत करेंगे। अंतिम दिन गजल और मुशायरा सत्र आयोजित होगा, जिसका संयोजन अलोक राज करेंगे।भिखारी ठाकुर का प्रसिद्ध लोकनाटक ‘गबर घिचोर’ का मंचन होगा।

‘बुद्धचरित’ नृत्य-नाटिका, योजना विकास की एसीएस डॉ. एन. विजयलक्ष्मी का भरतनाट्यम, रमिंदर खुराना और प्राची पल्लवी साहू का समकालीन एवं ओडिसी नृत्य व चंदन तिवारी का लोक संगीत कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित करेगा। डॉ. पाशा का ‘मिराकल ऑन व्हील्स’ शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। 23 को सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होगा। गांधी मैदान परिसर में व्यंजन मेला, शिक्षा पवेलियन और विकास प्रदर्शनी जैसे कई आकर्षक मंडप लगेंगे। लेजर लाइट शो से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।

मॉरीशस में बिहार की कला और संस्कृति को संरक्षण दिया जाएगा। विशेष रूप से पांडुलिपि संरक्षण और मिथिला पेटिंग के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को लेकर प्रयास तेज होंगे। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर बिहार दिवस के मौके पर राजकीय अतिथि के रूप में मॉरीशस दौरे पर हैं। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के राष्ट्रपति, कला और संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री तथा कृषि मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान बिहार के प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर बात हुई।