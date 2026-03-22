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Bihar Diwas: भिखारी ठाकुर का 'गबर घिचोर', गायिका सोना मोहपात्रा बांधेंगी समा; बिहार दिवस पर 3 दिन क्या-क्या होगा

Mar 22, 2026 10:16 am ISTNishant Nandan
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Bihar Diwas: 22 को सोना मोहपात्रा फ्यूजन शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। 23 को गायक शान समा बांधेंगे, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

Bihar Diwas: भिखारी ठाकुर का 'गबर घिचोर', गायिका सोना मोहपात्रा बांधेंगी समा; बिहार दिवस पर 3 दिन क्या-क्या होगा

‘Bihar Diwas: बिहार दिवस महोत्सव का रविवार को आगाज होगा। 22 से 24 मार्च तक चलने वाले तीन दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार ‘उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार’ थीम अंतर्गत तीन दिवसीय समारोह में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन का मुख्य स्थल पटना का गांधी मैदान होगा, जबकि समानांतर कार्यक्रम श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल और रवींद्र भवन में भी आयोजित होगा। 22 को सोना मोहपात्रा फ्यूजन शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। 23 को गायक शान समा बांधेंगे, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी मैदान में ’मिनी बिहार' की झलक नजर आएगी जिसमें बिहार के गौरवशाली इतिहास के अलावा कला और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा।

श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पंडित जगत नारायण पाठक ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे। दरभंगा घराना के मलिक ब्रदर्स और डुमरांव घराना के पंडित रामजी मिश्रा विशिष्ट प्रस्तुतियों से शास्त्रीय संगीत की गरिमा को जीवंत करेंगे। अंतिम दिन गजल और मुशायरा सत्र आयोजित होगा, जिसका संयोजन अलोक राज करेंगे।भिखारी ठाकुर का प्रसिद्ध लोकनाटक ‘गबर घिचोर’ का मंचन होगा।

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‘बुद्धचरित’ नृत्य-नाटिका, योजना विकास की एसीएस डॉ. एन. विजयलक्ष्मी का भरतनाट्यम, रमिंदर खुराना और प्राची पल्लवी साहू का समकालीन एवं ओडिसी नृत्य व चंदन तिवारी का लोक संगीत कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित करेगा। डॉ. पाशा का ‘मिराकल ऑन व्हील्स’ शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। 23 को सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होगा। गांधी मैदान परिसर में व्यंजन मेला, शिक्षा पवेलियन और विकास प्रदर्शनी जैसे कई आकर्षक मंडप लगेंगे। लेजर लाइट शो से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।

मॉरीशस में बिहार की कला और संस्कृति को संरक्षण दिया जाएगा। विशेष रूप से पांडुलिपि संरक्षण और मिथिला पेटिंग के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को लेकर प्रयास तेज होंगे। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर बिहार दिवस के मौके पर राजकीय अतिथि के रूप में मॉरीशस दौरे पर हैं। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के राष्ट्रपति, कला और संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री तथा कृषि मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान बिहार के प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर बात हुई।

मशहूर फिल्म दिखाई जाएगी

बिहार दिवस पर बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड ने दो फिल्में निःशुल्क निखाने का निर्णय लिया है। दर्शकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 22 मार्च को बिहार संग्रहालय में 1982 की फिल्म नदिया के पार का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। यह फिल्म भोजपुरी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर पेश करती है। इस फिल्म ने परंपरा, सामाजिक मूल्यों और ग्रामीण संस्कारों को बखूबी उकेरा है । 23 मार्च को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में कालजयी फिल्म तीसरी कसम की प्रदर्शनी होगी। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित यह फिल्म पूर्णिया में शूट की गई थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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