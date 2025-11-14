Dhamdaha Result LIVE: धमदाहा चुनाव रिजल्ट; लेशी सिंह या संतोष कुमार, कौन जीतेगा कौन हारेगा?

संक्षेप: Dhamdaha Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की धमदाहा सीट पर काउंटिंग जारी है। यहां जेडीयू से मौजूदा विधायक लेशी सिंह वहीं आरजेडी से संतोष कुमार कुशवाहा उम्मीदवार हैं। धमदाहा सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां उपलब्ध रहेगी।

Dhamdaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की धमदाहा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के संतोष कुमार कुशवाहा, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) की वर्तमान मंत्री लेशी सिंह, जन सुराज पार्टी के राकेश कुमार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मोहम्मद इश्तियाक आलम, राष्ट्रिय जनसंभावना पार्टी के भगवान मरेया और कई स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे चंद लाल उरांव, कुमारी कुमकुम रानी मुख्य दावेदार हैं। जनरल सीट होने से यादव-मुस्लिम गठजोड़ के साथ कोरी, राजपूत और एससी/एसटी वोटों का समीकरण निर्णायक साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटरों की 30% हिस्सेदारी और दलितों की मौजूदगी मुकाबले को तीखा बना रही है।

धमदाहा में दूसरे चरण की वो।टिंग 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुई। इस सीट पर पांच बार की विधायक लेशी सिंह की मजबूत जमीनी पकड़ दिख रही है, लेकिन पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा, जो हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए, बदलाव की लहर पर सवार होकर चुनौती दे रहे हैं। वहीं राकेश कुमार युवा और विकास-केंद्रित एजेंडे से असर डाल सकते हैं, जबकि एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखे हुए है।

Dhamdaha Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) लेशी सिंह जेडीयू (एनडीए) - - संतोष कुमार कुशवाहा आरजेडी (महागठबंधन) - - राकेश कुमार जन सुराज पार्टी - - मोहम्मद इश्तियाक आलम एआईएमआईएम - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलेट पहले गिने जा रहे हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती आरंभ हो चुकी है। आयोग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे के बाद ट्रेंड्स ही पूरी तरह भरोसेमंद होंगे। ताजा अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।