Dhamdaha Result LIVE: धमदाहा चुनाव रिजल्ट; लेशी सिंह या संतोष कुमार, कौन जीतेगा कौन हारेगा?

संक्षेप: Dhamdaha Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की धमदाहा सीट पर काउंटिंग जारी है। यहां जेडीयू से मौजूदा विधायक लेशी सिंह वहीं आरजेडी से संतोष कुमार कुशवाहा उम्मीदवार हैं। धमदाहा सीट के चुनावी परिणामों की लाइव कवरेज यहां उपलब्ध रहेगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:01 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Dhamdaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की धमदाहा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के संतोष कुमार कुशवाहा, एनडीए की तरफ से जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) की वर्तमान मंत्री लेशी सिंह, जन सुराज पार्टी के राकेश कुमार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मोहम्मद इश्तियाक आलम, राष्ट्रिय जनसंभावना पार्टी के भगवान मरेया और कई स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे चंद लाल उरांव, कुमारी कुमकुम रानी मुख्य दावेदार हैं। जनरल सीट होने से यादव-मुस्लिम गठजोड़ के साथ कोरी, राजपूत और एससी/एसटी वोटों का समीकरण निर्णायक साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटरों की 30% हिस्सेदारी और दलितों की मौजूदगी मुकाबले को तीखा बना रही है।

धमदाहा में दूसरे चरण की वो।टिंग 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुई। इस सीट पर पांच बार की विधायक लेशी सिंह की मजबूत जमीनी पकड़ दिख रही है, लेकिन पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा, जो हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए, बदलाव की लहर पर सवार होकर चुनौती दे रहे हैं। वहीं राकेश कुमार युवा और विकास-केंद्रित एजेंडे से असर डाल सकते हैं, जबकि एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखे हुए है।

Dhamdaha Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
लेशी सिंहजेडीयू (एनडीए)--
संतोष कुमार कुशवाहाआरजेडी (महागठबंधन)--
राकेश कुमारजन सुराज पार्टी--
मोहम्मद इश्तियाक आलमएआईएमआईएम--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलेट पहले गिने जा रहे हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती आरंभ हो चुकी है। आयोग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे के बाद ट्रेंड्स ही पूरी तरह भरोसेमंद होंगे। ताजा अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।

धमदाहा सीट का मुकाबला इसलिए रोचक है क्योंकि यह सीमांचल की एक प्रमुख विधानसभा है, जहां जेडीयू का वर्चस्व 2015 से बरकरार है। 2020 में जेडीयू की लेशी सिंह ने आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को 33,594 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। 2015 में भी लेशी सिंह ने आरएलएसपी के शिव शंकर ठाकुर उर्फ शंकर आजाद को 30,291 वोटों से हराया था। इस बार संतोष कुमार कुशवाहा की आरजेडी में एंट्री, जो पहले जेडीयू के करीबी रहे, वफादारी बनाम विश्वासघात की जंग को हवा दे रही है, जबकि राकेश कुमार की जन सुराज से भागीदारी और एआईएमआईएम की मौजूदगी वोटों के बंटवारे को जटिल बना रही है।

