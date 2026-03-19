मुजफ्फरपुर में किसान की मौत कैसे हुई, पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच; थानेदार पर गोली मारने का है आरोप

एसएसपी कांतेश मिश्रा ने गायघाट के थानेदार राजा सिंह को लाइन हाजिर कर घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। मजिस्ट्रेट जांच की भी अनुशंसा की गई है। किसान की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल करने के लिए पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच भी होगी।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनियां में मंगलवार देर रात रात पॉक्सो एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरकर उस पर हमला किया। पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से 55 वर्षीय किसान जगतवीर राय की मौत हो गई। पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। घटना में थानेदार सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से लोग चोरनियां में जुट गए और किसान का शव रखकर हंगामा किया।

एसएसपी कांतेश मिश्रा ने गायघाट के थानेदार राजा सिंह को लाइन हाजिर कर घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। मजिस्ट्रेट जांच की भी अनुशंसा की गई है। किसान की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल करने के लिए पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच भी होगी। दूसरी ओर, मृत किसान के परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने जगतवीर को निकट से गोली मारी। ग्रामीणों के अनुसार रात 12 बजे के बाद थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम चोरनियां निवासी भिखारी राय को पकड़ने पहुंची थी। भिखारी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है।

पुलिस भिखारी राय के बदले अजय राय के घर में घुस गई और उसे पकड़कर ले जाने लगी। इस पर पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि थानेदार ने खुद तीन राउंड फायरिंग की। पहले हवाई, फिर अजय पर गोली चलाई तो वह छिप गया। तीसरी गोली बचाव करने पहुंचे जगतवीर के सीने में मार दी। इधर, ग्रामीण एसपी ने कहा कि भीड़ ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की।