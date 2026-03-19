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मुजफ्फरपुर में किसान की मौत कैसे हुई, पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच; थानेदार पर गोली मारने का है आरोप

Mar 19, 2026 09:49 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, गायघाट, मुजफ्फरपुर
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एसएसपी कांतेश मिश्रा ने गायघाट के थानेदार राजा सिंह को लाइन हाजिर कर घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। मजिस्ट्रेट जांच की भी अनुशंसा की गई है। किसान की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल करने के लिए पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच भी होगी।

मुजफ्फरपुर में किसान की मौत कैसे हुई, पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच; थानेदार पर गोली मारने का है आरोप

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनियां में मंगलवार देर रात रात पॉक्सो एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरकर उस पर हमला किया। पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से 55 वर्षीय किसान जगतवीर राय की मौत हो गई। पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। घटना में थानेदार सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से लोग चोरनियां में जुट गए और किसान का शव रखकर हंगामा किया।

एसएसपी कांतेश मिश्रा ने गायघाट के थानेदार राजा सिंह को लाइन हाजिर कर घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। मजिस्ट्रेट जांच की भी अनुशंसा की गई है। किसान की मौत कैसे हुई इसकी पड़ताल करने के लिए पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच भी होगी। दूसरी ओर, मृत किसान के परिजन और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने जगतवीर को निकट से गोली मारी। ग्रामीणों के अनुसार रात 12 बजे के बाद थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम चोरनियां निवासी भिखारी राय को पकड़ने पहुंची थी। भिखारी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है।

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पुलिस भिखारी राय के बदले अजय राय के घर में घुस गई और उसे पकड़कर ले जाने लगी। इस पर पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि थानेदार ने खुद तीन राउंड फायरिंग की। पहले हवाई, फिर अजय पर गोली चलाई तो वह छिप गया। तीसरी गोली बचाव करने पहुंचे जगतवीर के सीने में मार दी। इधर, ग्रामीण एसपी ने कहा कि भीड़ ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की।

डीजीपी बोले- अधेड़ को कैसे गोली लगी, जांच होगी

पुलिस ने किसान जगतवीर की मौत पुलिस फायरिंग में होने से इनकार कर दिया है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की थी। अधेड़ को गोली कैसे लगी, इसकी जांच होगी। मृतक के शरीर में मिली गोली और पुलिस के हथियार की फॉरेंसिक जांच भी होगी। आरोपियों ने पत्थरबाजी की। पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद दूसरे पक्ष से भी गोली की आवाज सुनी गई। बाद में पुलिस को एक अधेड़ की गोली लगने से मौत की सूचना दी गई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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