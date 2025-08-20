बिहार में लोगों के साथ पुलिसवालों ने ली सेल्फी तो होगी कार्रवाई, DGP विनय कुमार का फरमान

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को आम जनों, स्थानीय प्रतिनिधि व मीडिया कर्मियों के साथ ली जाने वाली फोटो व सेल्फी पर रोक लगा दी है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी व जिलों के एसपी को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है। डीजीपी ने कहा है कि कतिपय लोगों द्वारा निहित स्वार्थ में सेल्फी का अनुचित उपयोग कर काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि बिहार पुलिस को सौंपी गयी कार्य प्रकृति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए पुलिस पदाधिकारी शिष्टाचार भेंट के क्रम में सेल्फी/ फोटोग्राफ आदि से यथासंभव परहेज करें।