बिहार में लोगों के साथ पुलिसवालों ने ली सेल्फी तो होगी कार्रवाई, DGP विनय कुमार का फरमान

डीजीपी ने कहा कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 एवं अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियमावली 1968 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधान राज्य कर्मियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों पर भी लागू होते हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाWed, 20 Aug 2025 05:34 AM
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को आम जनों, स्थानीय प्रतिनिधि व मीडिया कर्मियों के साथ ली जाने वाली फोटो व सेल्फी पर रोक लगा दी है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी व जिलों के एसपी को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है। डीजीपी ने कहा है कि कतिपय लोगों द्वारा निहित स्वार्थ में सेल्फी का अनुचित उपयोग कर काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि बिहार पुलिस को सौंपी गयी कार्य प्रकृति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए पुलिस पदाधिकारी शिष्टाचार भेंट के क्रम में सेल्फी/ फोटोग्राफ आदि से यथासंभव परहेज करें।

आदेश के अवहेलना होने पर आचार नियमावली में किये गये प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। डीजीपी ने कहा कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 एवं अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियमावली 1968 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधान राज्य कर्मियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों पर भी लागू होते हैं।

