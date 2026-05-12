डूबकर मर जाना चाहिए, नौकरी छोड़िए... बिहार डीजीपी को गुस्सा क्यों आया? टारगेट पर महिला अफसर

डीजीपी ने कहा कि हमारी महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात करती हैं कि वे बहुत ताकतवर हो गई हैं। आम व्यवहार में भी लोगों पर रौब झाड़ने लगती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्हें वर्दी और पिस्तौल लोगों की हिफाजत के लिए दी गई है।

Bihar DGP Warning: बिहार के पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) विनय कुमार ने संवेदनहीन महिला पुलिस अफसरों को कड़ी चेतावनी दी है। पूर्वी चंपारण में एक रेप पीड़िता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्दी और आर्म्स जनता की हिफाजत के लिए है। इसे अपनी ताकत समझकर आम जनता से बदतमीजी नहीं करें वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी का यह बयान तब आया है जब सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए खूली छूट दे दिया है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि हमारी महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात करती हैं कि वे बहुत ताकतवर हो गई हैं। आम व्यवहार में भी लोगों पर रौब झाड़ने लगती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्हें वर्दी और पिस्तौल दी गई है उसका मकसद लोगों की हिफाजत करना है। किसी पीड़ित के साथ कैसे बात करना है इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी पीड़ित को अपनी हनक से फिर से पीड़ित नहीं करना है। ऐसे ही एक मामले में मोतिहारी के महिला थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है।

डीजीपी ने कहा कि मोतिहारी में एक लड़की के साथ रेप की घटना हो गयी। उसका बयान कराने के लिए महिला दारोगा ने झोपड़ी में रहने वाले परिवार से 9 हजार रुपए और चार पहिया गाड़ी की मांग कर दी। परिवार बहुत गरीब था फिर भी गाड़ी लाकर दिया तो पांच दिनों तक उसकी सवारी अपने लाभ के लिए किया और बहाने बनाकर पीड़ित परिवार को टहलाती रही। डीजीपी ने कहा कि वर्दी पहन कर ऐसा काम करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अफसरों को या सर्विस छोड़कर घर में जाकर खाना बनाना चाहिए। जो अफसर संवेदनहीन हैं और पीड़ितों का भयादोहन करते हैं उन्हें डूबकर मर जाना चाहिए।

पुलिस को हमेशा पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे आपके पास आकर सुरक्षित महसूस करें। खासकर महिलाओं का खास खयाल रखा जाना चाहिए। वे काफी उम्मीद लेकर पुलिस के पास आती हैं। उन्हें ऐसा व्यवहार दें कि उनकी तकलीफ कम हो सके।