डूबकर मर जाना चाहिए, नौकरी छोड़िए... बिहार डीजीपी को गुस्सा क्यों आया? टारगेट पर महिला अफसर
डीजीपी ने कहा कि हमारी महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात करती हैं कि वे बहुत ताकतवर हो गई हैं। आम व्यवहार में भी लोगों पर रौब झाड़ने लगती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्हें वर्दी और पिस्तौल लोगों की हिफाजत के लिए दी गई है।
Bihar DGP Warning: बिहार के पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) विनय कुमार ने संवेदनहीन महिला पुलिस अफसरों को कड़ी चेतावनी दी है। पूर्वी चंपारण में एक रेप पीड़िता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्दी और आर्म्स जनता की हिफाजत के लिए है। इसे अपनी ताकत समझकर आम जनता से बदतमीजी नहीं करें वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी का यह बयान तब आया है जब सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए खूली छूट दे दिया है।
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि हमारी महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात करती हैं कि वे बहुत ताकतवर हो गई हैं। आम व्यवहार में भी लोगों पर रौब झाड़ने लगती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्हें वर्दी और पिस्तौल दी गई है उसका मकसद लोगों की हिफाजत करना है। किसी पीड़ित के साथ कैसे बात करना है इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी पीड़ित को अपनी हनक से फिर से पीड़ित नहीं करना है। ऐसे ही एक मामले में मोतिहारी के महिला थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है।
डीजीपी ने कहा कि मोतिहारी में एक लड़की के साथ रेप की घटना हो गयी। उसका बयान कराने के लिए महिला दारोगा ने झोपड़ी में रहने वाले परिवार से 9 हजार रुपए और चार पहिया गाड़ी की मांग कर दी। परिवार बहुत गरीब था फिर भी गाड़ी लाकर दिया तो पांच दिनों तक उसकी सवारी अपने लाभ के लिए किया और बहाने बनाकर पीड़ित परिवार को टहलाती रही। डीजीपी ने कहा कि वर्दी पहन कर ऐसा काम करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अफसरों को या सर्विस छोड़कर घर में जाकर खाना बनाना चाहिए। जो अफसर संवेदनहीन हैं और पीड़ितों का भयादोहन करते हैं उन्हें डूबकर मर जाना चाहिए।
पुलिस को हमेशा पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे आपके पास आकर सुरक्षित महसूस करें। खासकर महिलाओं का खास खयाल रखा जाना चाहिए। वे काफी उम्मीद लेकर पुलिस के पास आती हैं। उन्हें ऐसा व्यवहार दें कि उनकी तकलीफ कम हो सके।
बताते चलें कि बिहार पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाने में तैनात महिला दारोगा पिंकी कुमारी को एक नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों से रिश्वत के रूप में पैसे और लग्जरी गाड़ी मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पिछले साल 27 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ममेरे भाई ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता जब शिकायत लेकर पहुंची, तो दारोगा पिंकी कुमारी ने मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान (धारा 164 के तहत) दर्ज कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लग्जरी गाड़ी और कोर्ट खर्च के नाम पर 9 हजार रुपए की मांग कर दी। इस बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दारोगा पीड़िता के रिश्तेदारों से बोलेरो गाड़ी भेजने और पैसे देने की सौदेबाजी करती सुनाई दे रही थी। जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने पिंकी कुमार को सस्पेंड कर दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें