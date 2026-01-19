Hindustan Hindi News
बिहार में भवन नियमावली के उल्लंघन पर नहीं होगी जेल, कड़े दंड से राहत की तैयारी

संक्षेप:

Jan 19, 2026 05:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार के शहरी निकायों में सुनियोजित विकास से संबंधित सभी सेवाएं एक जुलाई से ऑनलाइन होंगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। साथ ही नगर विकास विभाग भवन नियमावली में लोगों को राहत देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नियमावली को संशोधित कर व्यावहारिक बनाया जाएगा। नियम उल्लंघन पर जेल भेजने या भारी जुर्माना की बजाए सिविल दंड जैसे प्रावधान लागू किए जाएंगे। नागरिकों का जीवन आसान करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले संबंधित पक्षों से सुझाव लिये जाएंगे।

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शहरों के सुनियोजित विकास पर तारामंडल सभागार में रविवार को आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए प्रक्रिया सरल बनाई जा रही है और नियमों में छूट देने के लिए नीति बनाई जा रही है। इससे नए इलाके विकसित किए जाएंगे। अभी राज्य में शहरीकरण की दर 15.6 फीसदी है।

कार्यशाला में बिल्डर एसोसिसएशन, आर्किटेक्ट एसोसिएशन, उद्यमी, निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधान सचिव ने कहा कि बिहार टाउन प्लानिंग नीति 2025 लागू की गई है। सुनियोजित विकास के लिए और कई नीतियां बन रही हैं। दूसरे राज्यों में लागू नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए जोनल डेवलप्मेंट प्लान लागू किए जाएंगे। सरकार से अनुमति लेने की सारी प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

यानी सुनियोजित विकास से संबंधित सेवाएं नक्शा, एनओसी आदि की प्रक्रिया अगले छह माह में ऑनलाइन हो जाएंगी। नगर विकास विभाग का लक्ष्य एक जुलाई से लागू करने का है। कार्यशाला में पटना मेयर सीता साहू, विभाग सचिव संदीप कुमार पुडकलकट्टी, बुडको एमडी अनिमेष पराशर, राजीव श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Government
