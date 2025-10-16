9.6 करोड़ की संपत्ति, 28 लाख का कर्ज; पत्नी निकलीं डिप्टी सीएम से अमीर; विजय सिन्हा के हलफनामे में क्या-क्या
संक्षेप: Bihar Election 2025: लखीसराय से नामांकन दाखिल करते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हलफनामे में 9.6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा किया। उनकी चल संपत्ति में पत्नी उनसे आगे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बुधवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। लेकिन असली चर्चा उनके राजनीतिक रोड शो से ज्यादा हलफनामे को लेकर हो रही है, जिसमें उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दिया है।
चल संपत्ति में पत्नी आगे निकलीं
विजय सिन्हा ने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 1,01,70,964 रुपये की चल संपत्ति है। इसमें 55,000 रुपये नकद, 29 लाख रुपये बैंक जमा, 45 लाख रुपये से अधिक के शेयर निवेश और करीब 10 लाख रुपये मूल्य का 90 ग्राम सोना शामिल है। इसके अलावा उनके पास राइफल और रिवॉल्वर भी हैं, जिनकी कीमत 77,181 रुपये बताई गई है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चल संपत्ति में उनकी पत्नी सुशीला देवी उनसे कहीं आगे हैं। सुशीला देवी के पास कुल 2,81,24,841 रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें 450 ग्राम सोना (करीब 49.5 लाख रुपये), 24 लाख रुपये की एसयूवी कार और 1.27 करोड़ रुपये की शिवा इंटरप्राइजेज में पूंजी बैलेंस शामिल है।
अचल संपत्ति में भी करोड़ों की होड़
विजय सिन्हा की अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य 3.20 रुपये करोड़ है, जबकि उनकी पत्नी की अचल संपत्ति 4.59 करोड़ रुपये आंकी गई है। दोनों के पास पटना, मोकामा और पुणे जैसे शहरों में भूमि और भवन हैं।
कर्ज का बोझ भी दोनों पर
विजय सिन्हा पर 28.19 लाख रुपये का कर्ज है, जिसमें सरकारी मोटर कार अग्रिम और एक निजी कंपनी की देनदारी शामिल है। वहीं, उनकी पत्नी पर इससे लगभग दोगुना यानी 54.13 रुपये लाख का लोन है, जिसमें एक्सिस बैंक से लिया गया ऋण प्रमुख है। हलफनामे में डिप्टी सीएम ने यह भी स्वीकार किया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 का 39.14 लाख रुपये का एक विवादित आयकर मामला अभी आयकर अधिकारी के समक्ष लंबित है।
आय के स्रोत
विजय सिन्हा ने अपनी आय के स्रोत के रूप में कृषि, मंत्री वेतन-भत्ते, किराया और बैंक ब्याज बताया है। वहीं उनकी पत्नी की आय व्यापार, कंपनी से वेतन, किराया और बैंक ब्याज से होती है।