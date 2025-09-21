लालू परिवार के इशारे पर पीएम मोदी की मां को दे रहे गाली, बोले डिप्टी सीएम- महागठबंधन ने बिहार को कलंकित किया

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर से बिहार में जंगलराज स्थापित करेंगे। मां-बहनों के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी का मामला काफी गरमाया हुआ है। एनडीए के नेता कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन ने बिहार को कलंकित किया है। जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, वहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की मां के प्रति अभद्र टिप्पणी राजद और कांग्रेस के लोगों ने की है।

उपमुख्यमंत्री ने रविवार को सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंच पर थे, जब इस तरह की टिप्पणी की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के परिवार के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। जनता इन्हें दो माह के अंदर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सत्ता में नहीं है, तब प्रधानमंत्री और उनकी मां पर अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।