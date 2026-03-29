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बिहार के मधुबनी में 400 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल फैक्ट्री का उद्घाटन, कई लोगों को मिलेगा रोजगार

Mar 29, 2026 07:44 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, पंडौल, मधुबनी
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कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस टेक्सटाइल सह लेदर फैक्ट्री को लगाने में करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री का संचालन शुरू होने से करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है।

बिहार के मधुबनी में 400 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल फैक्ट्री का उद्घाटन, कई लोगों को मिलेगा रोजगार

बिहार में मधुबनी जिले के पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को बिहार के औद्योगिक विकास को दिशा देने के लिए सावी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पहल की गई। इस कंपनी की अत्याधुनिक फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा एवं केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस तरह की बड़ी परियोजनाएं रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती हैं। वहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि वस्त्र उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिहार में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। वहीं, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पंडौल औद्योगिक क्षेत्र का विकास मिथिलांचल के आर्थिक उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी।

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फैक्ट्री के उद्घाटन अवसर पर जापान से आए दो उद्योगपति भी मौजूद रहे। मौके पर मधुबनी विधायक माधव आनंद, दरभंगा ग्रामीण विधायक ईश्वर मण्डल, पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ, डीएम आनंद शर्मा, एसपी योगेन्द्र कुमार,एसडीएम चंदन झा, एसडीपीओ अमित कुमार व अन्य मौजूद थे । कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस टेक्सटाइल सह लेदर फैक्ट्री को लगाने में करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री का संचालन शुरू होने से करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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