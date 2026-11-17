इस महा-दौड़ को सफल बनाने के लिए खुशबू प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर दौड़ने का कड़ा अभ्यास करती रही हैं। खुशबू के पिता दिहाड़ी मजदूर और मां गृहिणी हैं। वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं।

शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा की बिटिया खुशबू कुमारी सैनिकों के सम्मान में लद्दाख तक दौड़ लगायेगी। उसका यह साहसिक अभियान 18 नवंबर (बुधवार) से शुरू होगा। चेवाड़ा (शेखपुरा) के आंबेडकर चौक से लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल तक की दो हजार किलोमीटर से भी अधिक की दूरी 45 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य है।

धाविका खुशबू ने बताया कि उनके मन में देश और सैनिकों के प्रति गहरी आस्था और सम्मान है, जिसने उन्हें कारगिल वॉर मेमोरियल तक दौड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वह पिछले कई दिनों से अभ्यास भी कर रही है। इस महा-दौड़ को सफल बनाने के लिए खुशबू प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर दौड़ने का कड़ा अभ्यास करती रही हैं। खुशबू के पिता दिहाड़ी मजदूर और मां गृहिणी हैं। वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं।

खुशबू ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी। गौशाला संचालक दीपक केवट की मदद और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने कई ट्रॉफी अपने नाम की हैं। अब वह अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती हैं। इस अभियान में उनका हौसला बढ़ाने और मार्गदर्शन के लिए तीन सदस्यीय टीम एक वाहन पर रहेगी। इनमें दीपक केवट, गोलू कुमार और आशीष कुमार होंगे। उनके इस प्रयास में लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली भी मदद कर रहे हैं।

16 घंटे में चेवाड़ा से देवघर तक की दौड़ का रिकॉर्ड इसी साल इंटर की परीक्षा पास करने वाली 16 साल की खुशबू ने इसके पहले रांची और पटना में आयोजित मैराथन प्रतियोगिता में सफलता हासिल की थी। उनकी ईश्वर में गहरी आस्था है। खुशबू ने इसी साल 25 मार्च को चेवाड़ा (शेखपुरा) से दौड़ लगाकर देवघर स्थित बाबा भोलेनाथ मंदिर तक का सफर महज 16 घंटे में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया था।

शहीद सैनिकों की स्मृति में बना है स्मारक कारगिल वॉर स्मारक लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1999 के कारगिल युद्ध (ऑपरेशन विजय) में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में भारतीय सेना द्वारा कराया गया है।