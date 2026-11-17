सेना के सम्मान में शेखपुरा से लद्दाख तक दौड़ेगी बिहार की बेटी खुशबू, 45 दिनों का टारगेट
इस महा-दौड़ को सफल बनाने के लिए खुशबू प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर दौड़ने का कड़ा अभ्यास करती रही हैं। खुशबू के पिता दिहाड़ी मजदूर और मां गृहिणी हैं। वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं।
शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा की बिटिया खुशबू कुमारी सैनिकों के सम्मान में लद्दाख तक दौड़ लगायेगी। उसका यह साहसिक अभियान 18 नवंबर (बुधवार) से शुरू होगा। चेवाड़ा (शेखपुरा) के आंबेडकर चौक से लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल तक की दो हजार किलोमीटर से भी अधिक की दूरी 45 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य है।
धाविका खुशबू ने बताया कि उनके मन में देश और सैनिकों के प्रति गहरी आस्था और सम्मान है, जिसने उन्हें कारगिल वॉर मेमोरियल तक दौड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वह पिछले कई दिनों से अभ्यास भी कर रही है। इस महा-दौड़ को सफल बनाने के लिए खुशबू प्रतिदिन 60 से 70 किलोमीटर दौड़ने का कड़ा अभ्यास करती रही हैं। खुशबू के पिता दिहाड़ी मजदूर और मां गृहिणी हैं। वह पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं।
खुशबू ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी। गौशाला संचालक दीपक केवट की मदद और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने कई ट्रॉफी अपने नाम की हैं। अब वह अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती हैं। इस अभियान में उनका हौसला बढ़ाने और मार्गदर्शन के लिए तीन सदस्यीय टीम एक वाहन पर रहेगी। इनमें दीपक केवट, गोलू कुमार और आशीष कुमार होंगे। उनके इस प्रयास में लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली भी मदद कर रहे हैं।
16 घंटे में चेवाड़ा से देवघर तक की दौड़ का रिकॉर्ड
इसी साल इंटर की परीक्षा पास करने वाली 16 साल की खुशबू ने इसके पहले रांची और पटना में आयोजित मैराथन प्रतियोगिता में सफलता हासिल की थी। उनकी ईश्वर में गहरी आस्था है। खुशबू ने इसी साल 25 मार्च को चेवाड़ा (शेखपुरा) से दौड़ लगाकर देवघर स्थित बाबा भोलेनाथ मंदिर तक का सफर महज 16 घंटे में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया था।
शहीद सैनिकों की स्मृति में बना है स्मारक
कारगिल वॉर स्मारक लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1999 के कारगिल युद्ध (ऑपरेशन विजय) में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में भारतीय सेना द्वारा कराया गया है।
जिले का नाम रोशन करना चाहती हूंः खुशबु
मेरे मन में सेना के प्रति अथक सम्मान है। मैं कारगिल वॉर मेमोरियल तक की इस दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने जिले का नाम रोशन करना चाहती हूं। -खुशबू, धाविका
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें