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बिहार की बेटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रचा इतिहास, गौतम अडानी के बेटे की बराबरी की

Apr 12, 2026 07:40 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रीता सिंह ओपीएम डिग्री हासिल करने जैसी बड़ी उपलब्धि वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। रीता सिंह शिकागो की सफल और सम्मानित महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं।

बिहार की बेटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रचा इतिहास, गौतम अडानी के बेटे की बराबरी की

Bihar News: बिहार के सहरसा की बेटी रीता सिंह न हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि से दुनिया के प्रसिद्ध उद्यमी गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की बराबरी कर ली है। पिछले तीन दशकों से शिकागो (अमेरिका) में रह रहीं रीता सिंह ने विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ओनर्स प्रेसिडेंट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम (ओपीएम) की डिग्री प्राप्त कर नया इतिहास रच दिया है। बिहार की युवा पीढ़ी के लिए रीता सिंह ने एक मिसाल पेश किया है जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है।

रीता सिंह ओपीएम डिग्री हासिल करने जैसी बड़ी उपलब्धि वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। रीता सिंह शिकागो की सफल और सम्मानित महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा है। उनकी सफलता प्रवासी भारतीय समुदाय और महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

सहरसा के भरौली निवासी रीता सिंह के पिता जे.बी. सिंह गुप्तचर ब्यूरो के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके संस्कार और मार्गदर्शन ने रीता सिंह की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेटी की इस उपलब्थि से परिवार समेत सहरसा में हर्ष का माहौल है। गांव में लोगों ने इस मौके पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। गांव के लोगों ने बताया कि जब वे यहां आएंगी तो भव्य समारोह का आयोजन करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के सुपुत्र जीत अडानी ने भी अपनी डिग्री प्राप्त की। रीता सिंह की यह उपलब्धि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

जमशेदपुर से ग्रेजुएशन

बीते दो दशकों अपने पति और दो बेटियों के साथ शिकागो में रह रही रीता सिंह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे महत्वपूर्ण कामों की वजह से कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। रीता की ससुराल सरोजा में है। जमशेदपुर से स्नातक के बाद दिल्ली पॉलीटेक्निक से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली रीता की कंपनी एसआर इंटरनेशनल इंक. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और आईटी एजुकेशन का काम करती है।

स्कूली शिक्षा राउरकेला में हुई

इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निदेशक पद से अवकाश प्राप्त जंग बहादुर सिंह कि बड़ी बेटी रीता की स्कूली शिक्षा राउरकेला में हुई। उसके पिता जब स्थानांतरित होकर जमशेदपुर आए तो रीता ने जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद इनका स्थानांतरण दिल्ली हो गया तो रीता ने यहीं दिल्ली पॉलीटेक्निक से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया।

बालीवूड कलाकारों से नजदीकी रिश्ता

उसकी शादी सरोजा गांव निवासी साफ्टवेयर इंजीनियर संजीव कुमार सिंह के साथ हुई है। रीता एसआर इंटरनेशनल कंपनी की संस्थापक और अध्यक्ष है। यह कंपनी आईटी सेक्टर, इंटरटेनमेंट और इंवेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रही। रीता दूरदर्शन से भी जुड़ी रही है और 2013 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन शिकागो की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है। वह इंडियन अमेरिकन यूथ आर्गनाइजेशन, बिहार कल्चरल एसोसिएशन सहित अनेक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुकी है। बालीवुड कलाकारों से नजदीकी रिश्ता रखने वाली रीता अमेरिका में मिस टीन इंडिया, मिस इंडिया मिड वेस्ट ब्यूटी प्रतियोगिता का सफल आयोजन कर चुकी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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