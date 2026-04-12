बिहार की बेटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रचा इतिहास, गौतम अडानी के बेटे की बराबरी की

रीता सिंह ओपीएम डिग्री हासिल करने जैसी बड़ी उपलब्धि वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। रीता सिंह शिकागो की सफल और सम्मानित महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं।

Bihar News: बिहार के सहरसा की बेटी रीता सिंह न हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि से दुनिया के प्रसिद्ध उद्यमी गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की बराबरी कर ली है। पिछले तीन दशकों से शिकागो (अमेरिका) में रह रहीं रीता सिंह ने विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ओनर्स प्रेसिडेंट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम (ओपीएम) की डिग्री प्राप्त कर नया इतिहास रच दिया है। बिहार की युवा पीढ़ी के लिए रीता सिंह ने एक मिसाल पेश किया है जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है।

रीता सिंह ओपीएम डिग्री हासिल करने जैसी बड़ी उपलब्धि वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं। रीता सिंह शिकागो की सफल और सम्मानित महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा है। उनकी सफलता प्रवासी भारतीय समुदाय और महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

सहरसा के भरौली निवासी रीता सिंह के पिता जे.बी. सिंह गुप्तचर ब्यूरो के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनके संस्कार और मार्गदर्शन ने रीता सिंह की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेटी की इस उपलब्थि से परिवार समेत सहरसा में हर्ष का माहौल है। गांव में लोगों ने इस मौके पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। गांव के लोगों ने बताया कि जब वे यहां आएंगी तो भव्य समारोह का आयोजन करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के सुपुत्र जीत अडानी ने भी अपनी डिग्री प्राप्त की। रीता सिंह की यह उपलब्धि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

जमशेदपुर से ग्रेजुएशन बीते दो दशकों अपने पति और दो बेटियों के साथ शिकागो में रह रही रीता सिंह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे महत्वपूर्ण कामों की वजह से कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। रीता की ससुराल सरोजा में है। जमशेदपुर से स्नातक के बाद दिल्ली पॉलीटेक्निक से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली रीता की कंपनी एसआर इंटरनेशनल इंक. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और आईटी एजुकेशन का काम करती है।

स्कूली शिक्षा राउरकेला में हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निदेशक पद से अवकाश प्राप्त जंग बहादुर सिंह कि बड़ी बेटी रीता की स्कूली शिक्षा राउरकेला में हुई। उसके पिता जब स्थानांतरित होकर जमशेदपुर आए तो रीता ने जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद इनका स्थानांतरण दिल्ली हो गया तो रीता ने यहीं दिल्ली पॉलीटेक्निक से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया।