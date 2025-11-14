Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Darbhanga Seat Assembly Election Result 2025 Sanjay Saraogi BJP Umesh Sahani VIP Pushpam Priya counting updates
Darbhanga Result LIVE: दरभंगा चुनाव नतीजा; संजय सरावगी, उमेश सहनी और पुष्पम प्रिया में कौन जीतेगा?

Darbhanga Result LIVE: दरभंगा चुनाव नतीजा; संजय सरावगी, उमेश सहनी और पुष्पम प्रिया में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Darbhanga Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की दरभंगा विधानसभा सीट पर भाजपा के संजय सरावगी और वीआईपी के उमेश सहनी में कौन जीत या हार रहा है, प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी कितना वोट बटोर रही हैं, मतगणना के रुझानों में इसकी झलक मिल जाएगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:11 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
share Share
Follow Us on

Darbhanga Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट के वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। दरभंगा से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार संजय सरावगी और महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी (VIP) से उमेश सहनी में कौन जीत या हार रहा है, मतगणना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में इसके रुझान आने लगेंगे। दरभंगा सीट से एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राकेश मिश्रा भी टक्कर दे रहे हैं। चुनाव नतीजों में ये कितने वोट हासिल करते हैं, वोट काउंटिंग के राउंड जैसे-जैसे पूरे होंगे स्थिति साफ होती जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- दरभंगा विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

दरभंगा विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 60.01 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस चुनाव में भाजपा ने दरभंगा से लगातार 4 बार के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी पर फिर से भरोसा जताया है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वहीं, महागठबंधन में यह सीट इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में गई है। वीआईपी ने उमेश सहनी को टिकट दिया। दरभंगा सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट पर संजय सरावगी ने राजद के अमरनाथ गामी को 10 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections Darbhanga bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।