Darbhanga Result LIVE: दरभंगा चुनाव नतीजा; संजय सरावगी, उमेश सहनी और पुष्पम प्रिया में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Darbhanga Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की दरभंगा विधानसभा सीट पर भाजपा के संजय सरावगी और वीआईपी के उमेश सहनी में कौन जीत या हार रहा है, प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी कितना वोट बटोर रही हैं, मतगणना के रुझानों में इसकी झलक मिल जाएगी।
Darbhanga Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट के वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। दरभंगा से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार संजय सरावगी और महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी (VIP) से उमेश सहनी में कौन जीत या हार रहा है, मतगणना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में इसके रुझान आने लगेंगे। दरभंगा सीट से एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राकेश मिश्रा भी टक्कर दे रहे हैं। चुनाव नतीजों में ये कितने वोट हासिल करते हैं, वोट काउंटिंग के राउंड जैसे-जैसे पूरे होंगे स्थिति साफ होती जाएगी।
सुबह 8 बजे- दरभंगा विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।
दरभंगा विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 60.01 प्रतिशत वोटिंग हुई। इस चुनाव में भाजपा ने दरभंगा से लगातार 4 बार के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी पर फिर से भरोसा जताया है।
वहीं, महागठबंधन में यह सीट इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में गई है। वीआईपी ने उमेश सहनी को टिकट दिया। दरभंगा सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट पर संजय सरावगी ने राजद के अमरनाथ गामी को 10 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था।