Darbhanga Rural Result LIVE: दरभंगा ग्रामीण चुनाव नतीजा; ललित यादव और ईश्वर मंडल में कौन जीतेगा?

Darbhanga Rural Result LIVE: दरभंगा ग्रामीण चुनाव नतीजा; ललित यादव और ईश्वर मंडल में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Darbhanga Rural Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव और जेडीयू के राजेश कुमार उर्फ ईश्वर मंडल में कौन चुनाव जीत रहा या हार रहा, वोटों की गिनती शुरू होने के बाद रुझान में इसकी झलक मिल जाएगी।

Fri, 14 Nov 2025 08:11 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
Darbhanga Rural Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा ग्रामीण सीट पर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के ललित यादव और एनडीए से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के ईश्वर मंडल उर्फ राजेश कुमार के नतीजे आज आ रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है, थोड़ी देर में रुझान आने लगेंगे। रुझानों में झलक मिल जाएगी कि दरभंगा ग्रामीण सीट से जदयू और राजद में कौन आगे और पीछे चल रही है। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार शोएब खान और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के मोहम्मद जलालुद्दीन कितने वोट हासिल करेंगे, यह भी मतगणना में साफ हो जाएगा।

सुबह 8 बजे- दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 62.86 प्रतिशत मतदान हुआ था। आरजेडी ने इस चुनाव में लगातार तीन बार के विधायक ललित यादव पर ही फिर से भरोसा जताया है। वहीं, राजद का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर जदयू ने इस बार ईश्वर मंडल को मैदान में उतारा है।

2020 के विधानसभा चुनाव में ललित यादव ने जदयू के फराज फातमी को 2141 वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में लोजपा के प्रदीप ठाकुर लगभग 17 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे।

