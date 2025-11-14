Hindustan Hindi News
Daraunda Result Live: BJP के कर्णजीत सिंह फिर जीतेंगे या CPI-ML के अमरनाथ यादव देंगे झटका? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Daraunda Seat Result Live: दरौंदा विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। दरौंदा सीट पर बीजेपी के कर्णजीत सिंह भाकपा-माले(CPI-ML)के अमरनाथ यादव और जनसुराज के सत्येंद्र यादव बीच जंग है।

Fri, 14 Nov 2025 07:15 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दरौंदा
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसमें दरौंदा सीट भी शामिल है जहां भारतीय जनता पार्टी के कर्णजीत सिंह और भाकपा-माले के अमरनाथ यादव आमने-सामने हैं। जनसुराज के सत्येंद्र यादव भी मैदान में हैं। 2020 में भाजपा ने यह सीट जीती थी और कर्णजीत सिंह विधायक बने थे। इस बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया गया है। इस बार भाजपा को सीपीआई-एम-एल और जनसुराज में से कौन ज्यादा परेशान करेगा या तीनों में से कौन दरौंदा सीट जीतेगा। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

दरौंदा सीटे के बारे में

दरौंदा विधानसभा क्षेत्र बिहार के सीवान ज़िले में स्थित है और यह सीवान संसदीय सीट (लोकसभा सीट) का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में दरौंदा और सिसवान सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक),साथ ही हसनपुरा ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का गठन (स्थापना) परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में किया गया था। यह क्षेत्र सड़क और रेल दोनों माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय सीवान यहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर है,जबकि छपरा दक्षिण-पूर्व में 55 किलोमीटर और गोपालगंज उत्तर दिशा में लगभग 42 किलोमीटर दूर है। राजधानी पटना यहां से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है।

दरौंदा विधानसभा चुनाव का इतिहास

दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बनने के बाद से यहां पांच विधानसभा चुनाव हो चुके हैं,जिनमें 2011 और 2019 में हुए दो उपचुनाव शामिल हैं। जेडी(यू) ने 2010 का पहला चुनाव जीता था,जिसमें जगमातो देवी को जीत मिली थी। उनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ। जगमातो देवी की बहू,जेडी(यू) की कविता सिंह ने 2011 में यह सीट जीती और 2015 में भी इसे बरकरार रखा। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में जेडी(यू) उम्मीदवार के रूप में सीवान लोकसभा सीट सफलतापूर्वक जीती,जिसके कारण दरौंदा के कम समय के इतिहास में दूसरा उपचुनाव हुआ।

जेडी(यू) ने 2019 के उपचुनाव के लिए कविता सिंह के पति अजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा था। इस परिवार की लगातार तीन जीतों का सिलसिला तब टूट गया जब निर्दलीय उम्मीदवार करनजीत सिंह उर्फ ​​व्यास सिंह ने अजय कुमार सिंह को 27,279 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। बाद में वह भाजपा (BJP) में शामिल हो गए और 2020 का विधानसभा चुनाव भी जीता,जिसमें उन्होंने सीपीआई (एमएल) (एल) [CPI(ML)(L)] के अमरनाथ यादव को 11,320 वोटों के अंतर से हराया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
