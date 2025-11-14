Daraunda Result Live: BJP के कर्णजीत सिंह फिर जीतेंगे या CPI-ML के अमरनाथ यादव देंगे झटका? 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Daraunda Seat Result Live: दरौंदा विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। दरौंदा सीट पर बीजेपी के कर्णजीत सिंह भाकपा-माले(CPI-ML)के अमरनाथ यादव और जनसुराज के सत्येंद्र यादव बीच जंग है।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसमें दरौंदा सीट भी शामिल है जहां भारतीय जनता पार्टी के कर्णजीत सिंह और भाकपा-माले के अमरनाथ यादव आमने-सामने हैं। जनसुराज के सत्येंद्र यादव भी मैदान में हैं। 2020 में भाजपा ने यह सीट जीती थी और कर्णजीत सिंह विधायक बने थे। इस बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया गया है। इस बार भाजपा को सीपीआई-एम-एल और जनसुराज में से कौन ज्यादा परेशान करेगा या तीनों में से कौन दरौंदा सीट जीतेगा। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

दरौंदा सीटे के बारे में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र बिहार के सीवान ज़िले में स्थित है और यह सीवान संसदीय सीट (लोकसभा सीट) का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में दरौंदा और सिसवान सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक),साथ ही हसनपुरा ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का गठन (स्थापना) परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में किया गया था। यह क्षेत्र सड़क और रेल दोनों माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय सीवान यहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर है,जबकि छपरा दक्षिण-पूर्व में 55 किलोमीटर और गोपालगंज उत्तर दिशा में लगभग 42 किलोमीटर दूर है। राजधानी पटना यहां से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है।

दरौंदा विधानसभा चुनाव का इतिहास दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बनने के बाद से यहां पांच विधानसभा चुनाव हो चुके हैं,जिनमें 2011 और 2019 में हुए दो उपचुनाव शामिल हैं। जेडी(यू) ने 2010 का पहला चुनाव जीता था,जिसमें जगमातो देवी को जीत मिली थी। उनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ। जगमातो देवी की बहू,जेडी(यू) की कविता सिंह ने 2011 में यह सीट जीती और 2015 में भी इसे बरकरार रखा। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में जेडी(यू) उम्मीदवार के रूप में सीवान लोकसभा सीट सफलतापूर्वक जीती,जिसके कारण दरौंदा के कम समय के इतिहास में दूसरा उपचुनाव हुआ।