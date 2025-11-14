Darauli Result Live: दरौली सीट पर CPI-ML मारेगी हैट्रिक या चिराग की पार्टी करेगी खेल, 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Darauli Result Live: दरौली विधानसभा सीट पर सीपीआई एमएल का वर्चस्व है। 2020 और 2015 की जीत गवाह है। उनके सामने लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) के विष्णु देव पासवान और जनसुराज के गणेश राम हैं।

दरौली विधानसभा सीट के नतीजे काउंटिंग शुरू होने के साथ ही आने शुरू हो जाएंगे। सीवान जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर सीधा मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) और कम्यूनिस्ट पार्टी एमएल-एल के बीच है। चिराग पासवान की पार्टी से विष्णु देव पासवान खड़े थे तो वहीं सीपीआई-एम-एल की तरफ से सत्यदेव राम हैं। जनसुराज ने गणेश राम को मैदान में उतारा था। देखना होगा दरौली सीट का त्रिकोणीय मुकाबला किस ओर करवट लेगा। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरौली सीट के बारे में दरौली बिहार के सीवान जिले का एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दरौली,गुठनी और अंदर सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं। यह जिले के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। यह क्षेत्र घाघरा बेसिन के जलोढ़ मैदानों में आता है, जहां कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। यह विधानसभा क्षेत्र पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सीवान शहर और पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बलिया से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। छपरा यहां से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है,राजधानी पटना लगभग 150 किलोमीटर दूर है।

दरौली का चुनावी ज्ञान 1951 में एक सामान्य सीट के रूप में स्थापित दरौली को 2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। 2020 विधानसभा चुनाव सहित, इस सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [लिबरेशन] (CPI(ML)(L)) ने पांच बार, कांग्रेस पार्टी ने चार बार, भारतीय जनसंघ और उसकी उत्तराधिकारी बीजेपी (BJP) ने तीन बार,जनता पार्टी,संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी,लोकदल,जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल (RJD)ने प्रत्येक ने एक-एक बार जीत हासिल की है।

हाल के दशकों में, CPI(ML)(L) एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है, जिसने पिछले पाँच में से चार चुनाव जीते हैं। इसमें 2015 और 2020 की लगातार जीतें शामिल हैं। 2010 में सीट को सामान्य से आरक्षित किए जाने का पार्टी की पकड़ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है,जो 1995 में शुरू हुई थी और उसके बाद से केवल दो बार ही टूटी है।

पिछले चुनावी नतीजे