Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Darauli assembly seat result cpi ml satyadeo ram Vishnu deo Paswan ljprv ganesh ram jan suraaj
Darauli Result Live: दरौली सीट पर CPI-ML मारेगी हैट्रिक या चिराग की पार्टी करेगी खेल, 8 बजे से काउंटिंग

Darauli Result Live: दरौली सीट पर CPI-ML मारेगी हैट्रिक या चिराग की पार्टी करेगी खेल, 8 बजे से काउंटिंग

संक्षेप: Darauli Result Live: दरौली विधानसभा सीट पर सीपीआई एमएल का वर्चस्व है। 2020 और 2015 की जीत गवाह है। उनके सामने लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) के विष्णु देव पासवान और जनसुराज के गणेश राम हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:11 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दरौली
share Share
Follow Us on

दरौली विधानसभा सीट के नतीजे काउंटिंग शुरू होने के साथ ही आने शुरू हो जाएंगे। सीवान जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर सीधा मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) और कम्यूनिस्ट पार्टी एमएल-एल के बीच है। चिराग पासवान की पार्टी से विष्णु देव पासवान खड़े थे तो वहीं सीपीआई-एम-एल की तरफ से सत्यदेव राम हैं। जनसुराज ने गणेश राम को मैदान में उतारा था। देखना होगा दरौली सीट का त्रिकोणीय मुकाबला किस ओर करवट लेगा। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरौली सीट के बारे में

दरौली बिहार के सीवान जिले का एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दरौली,गुठनी और अंदर सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं। यह जिले के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। यह क्षेत्र घाघरा बेसिन के जलोढ़ मैदानों में आता है, जहां कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। यह विधानसभा क्षेत्र पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सीवान शहर और पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बलिया से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। छपरा यहां से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है,राजधानी पटना लगभग 150 किलोमीटर दूर है।

दरौली का चुनावी ज्ञान

1951 में एक सामान्य सीट के रूप में स्थापित दरौली को 2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। 2020 विधानसभा चुनाव सहित, इस सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [लिबरेशन] (CPI(ML)(L)) ने पांच बार, कांग्रेस पार्टी ने चार बार, भारतीय जनसंघ और उसकी उत्तराधिकारी बीजेपी (BJP) ने तीन बार,जनता पार्टी,संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी,लोकदल,जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल (RJD)ने प्रत्येक ने एक-एक बार जीत हासिल की है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हाल के दशकों में, CPI(ML)(L) एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है, जिसने पिछले पाँच में से चार चुनाव जीते हैं। इसमें 2015 और 2020 की लगातार जीतें शामिल हैं। 2010 में सीट को सामान्य से आरक्षित किए जाने का पार्टी की पकड़ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है,जो 1995 में शुरू हुई थी और उसके बाद से केवल दो बार ही टूटी है।

पिछले चुनावी नतीजे

सालउम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
2020सत्यदेव राम (CPI(ML)(L))81,067जीत
रामायण मांझी (BJP)68,948हार
205सत्यदेव राम (CPI(ML)(L))49,576जीत
रामायण मांझी (BJP)39,992हार
परमात्मा राम (RJD)37,345हार
Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Siwan News Siwan darauli अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।