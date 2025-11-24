Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar cyber frauds pakistan connection reveal after investigation
पाकिस्तान में बैठा आका कौन है? बिहार के साइबर फ्रॉडों के कॉल डिटेल से सामने आया कनेक्शन

पाकिस्तान में बैठा आका कौन है? बिहार के साइबर फ्रॉडों के कॉल डिटेल से सामने आया कनेक्शन

संक्षेप:

पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी चौक पर छापेमारी कर दो साइबर फ्रॉडों को नकदी, एटीएम, मोबाइल सहित गिरफ्तार किया था। साइबर फ्रॉड मामले में पश्चिम चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के घोडा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू कुमार व राहुल कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Mon, 24 Nov 2025 10:48 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारी
share Share
Follow Us on

साइबर पुलिस की कार्रवाई में 19 नवंबर को गिरफ्तार हुए साइबर फ्रॉडों का तार पाकिस्तान से जुड़ा है। उनकी मोबाइल जांच में इसका खुलासा हुआ है। मोबाइल जांच के दौरान पुलिस को एक पाकिस्तान का मोबाइल नंबर मिला है। साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने बताया कि बरामद मोबाइल के कॉल डिटेल में एक पाकिस्तानी नंबर मिला है। इसकी जांच के लिए मोबाइल को एफएसएल भेजा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी चौक पर छापेमारी कर दो साइबर फ्रॉडों को नकदी, एटीएम, मोबाइल सहित गिरफ्तार किया था। साइबर फ्रॉड मामले में पश्चिम चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के घोडा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू कुमार व राहुल कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने दोनों बदमाशों को नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी चौक स्थित एक एटीएम के समीप से 54 हजार रुपए नकदी, 5 मोबाइल व 2 एटीएम कार्ड बरामद किया था।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इन बदमाशों पर दर्ज हुई थी एफआईआर

मामले में 8 साइबर बदमाशों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें पश्चिम चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के घोडा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू कुमार, राहुल कुमार गुप्ता, जौकटिया गांव निवासी संतोष यादव, अनिल यादव, लालसरैया निवासी आलोक यादव, संजीव यादव, औरंगजेब आलम व मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमला निवासी अभिषेक सिंह शामिल हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Motihari Motihari News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।