पाकिस्तान में बैठा आका कौन है? बिहार के साइबर फ्रॉडों के कॉल डिटेल से सामने आया कनेक्शन
पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी चौक पर छापेमारी कर दो साइबर फ्रॉडों को नकदी, एटीएम, मोबाइल सहित गिरफ्तार किया था। साइबर फ्रॉड मामले में पश्चिम चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के घोडा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू कुमार व राहुल कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
साइबर पुलिस की कार्रवाई में 19 नवंबर को गिरफ्तार हुए साइबर फ्रॉडों का तार पाकिस्तान से जुड़ा है। उनकी मोबाइल जांच में इसका खुलासा हुआ है। मोबाइल जांच के दौरान पुलिस को एक पाकिस्तान का मोबाइल नंबर मिला है। साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने बताया कि बरामद मोबाइल के कॉल डिटेल में एक पाकिस्तानी नंबर मिला है। इसकी जांच के लिए मोबाइल को एफएसएल भेजा जाएगा।
वहीं अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही है।
पुलिस ने दोनों बदमाशों को नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी चौक स्थित एक एटीएम के समीप से 54 हजार रुपए नकदी, 5 मोबाइल व 2 एटीएम कार्ड बरामद किया था।
इन बदमाशों पर दर्ज हुई थी एफआईआर
मामले में 8 साइबर बदमाशों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें पश्चिम चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के घोडा सेमरा गांव निवासी अमित कुमार उर्फ लड्डू कुमार, राहुल कुमार गुप्ता, जौकटिया गांव निवासी संतोष यादव, अनिल यादव, लालसरैया निवासी आलोक यादव, संजीव यादव, औरंगजेब आलम व मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमला निवासी अभिषेक सिंह शामिल हैं।