बिहार के पाकिस्तान कनेक्शन वाले साइबर फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड है अखिलेश, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करने लगा धंधा

गिरोह में अखिलेश नए-नए सदस्यों को रोज जोड़ता था। गिरोह से जुड़नेवाले सदस्यों को खाता नंबर व उससे जुड़े मोबाइल नंबर का सीम उपलब्ध कराना था। इसके एवज में उन्हें प्रत्येक सप्ताह 10 से 15 हजार दिया जाता था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारीWed, 27 Aug 2025 11:57 AM
बिहार में पाकिस्तान कनेक्शन वाले गिरफ्तार अभियुक्तों के मास्टर माइंड अखिलेश इंजीनियरिंग की पढाई करता था। वह इंजीनियरिंग की पढाई बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद से वह साइबर ठगी गिरोह में शामिल हो गया। गिरोह में शामिल होने के बाद वह काफी सक्रिय हो गया। गिरोह में वह नए-नए सदस्यों को रोज जोड़ता था। गिरोह से जुड़नेवाले सदस्यों को खाता नंबर व उससे जुड़े मोबाइल नंबर का सीम उपलब्ध कराना था। इसके एवज में उन्हें प्रत्येक सप्ताह 10 से 15 हजार दिया जाता था। साथ ही अखिलेश साइबर ठगी से अकूत संपति अर्जित किया है। इसकी जानकारी साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों को पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में शामिल अन्य साइबर फ्रॉडों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े बदमाश आनंद के खाता में प्रतिदिन 30-40 हजार रुपए आता था। इसी तरह अन्य साइबर फ्रॉडों के द्वारा दिए गए खाता में भी मोटी रकम आती थी।

दिल्ली से पहुंची जांच एजेंसी के अधिकारियों ने की पूछताछ : मंगलवार को सूचना पर दिल्ली से पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों से कई घंटो तक पूछताछ की। गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों से पाकिस्तान कनेक्शन के संबंध में भी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने जानकारी ली। पकड़े गए बदमाशों ने पाकिस्तान के चार मोबाइल नंबर दिए हैं। जिनसे वे लगातार ह्वाट्सएप कॉलिंग से बात करते थे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बैठे उनके आका वीडियो भेजकर साइबर ठगी की ट्रेनिंग देते थे।

नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोहल्ला निवासी स्तूती कुमारी ने साइबर ठगी को लेकर मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस को आवेदन दिया था। उसमें उसके रिस्तेदार के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक एजेंट से बात करने को कहा गया था। फर्जी आईडी में दिए गए एजेंट के नंबर पर बात करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए 1.20 लाख रुपए की मांग की गई। डर के कारण स्तूती ने साइबर फ्रॉड द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर 30 हजार रुपए भेजा गया।

जांच में यह बात सामने आई कि सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर धर्मपुर वार्ड 11 गांव निवासी राजकृत कुमार के खाता में 30 हजार रुपए गया है। फिलहाल राजकृत फरार चल रहा है। उसके खाता में रुपए जाने के बाद पुलिस की पड़ताल शुरु हुई तो अन्य गिरफ्तार बदमाशों का सुराग मिला। इसके आधार पर साइबर पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया।

8 लोगों पर दर्ज हुई है एफआईआर: पाकिस्तान कनेक्शन वाले पकड़े गए बदमाशों के मामले में साइबर थाना के दारोगा सौरभ कुमार आजाद के बयान पर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया थाना क्षेत्र के तधवा नंदपुर गांव निवासी अखिलेश कुमार, मनीष कुमार, रोहित कुमार, आनंद कुमार, मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया गांव निवासी संतोष यादव, प्रेम यादव, शाहिद आलम तथा पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर धर्मपुर वार्ड 11 निवासी राजकृत कुमार शामिल है।

