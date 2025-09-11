Bihar cyber fraud linked to 40 Aadhaar operators of Rajasthan shocking revelations in EOU investigation बिहार के साइबर फ्रॉड के राजस्थान के 40 आधार ऑपरेटरों से जुड़े तार, ईओयू की जांच में चौंकाने वाले खुलासे, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के साइबर फ्रॉड के राजस्थान के 40 आधार ऑपरेटरों से जुड़े तार, ईओयू की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

ईओयू ने यूआईडीआईए निदेशक को पत्र लिखकर राजस्थान के 40 से अधिकृत आधार ऑपरेटरों की जानकारी मांगी है। ईओयू इस मामले में दूसरे राज्यों और बिहार के अन्य जिलों में भी उनके नेटवर्क को खंगाल रही है।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोThu, 11 Sep 2025 06:34 AM
देशभर के नागरिकों का बायोमेट्रिक डाटा संभालने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआईए) की ‘आधार’ प्रणाली में सेंध लगाने वाले साइबर ठगों ने अंतरराज्यीय नेटवर्क बना रखा था। बिहार के मधेपुरा जिले में बैठे साइबर ठगों ने राजस्थान के अधिकृत आधार ऑपरेटरों से मिलीभगत कर उनके आईडी का इस्तेमाल कर आधार के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर रहे थे।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा मधेपुरा में तीन साइबर ठगों की गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी मिली है। मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए ईओयू ने यूआईडीआईए निदेशक को पत्र लिखकर राजस्थान के 40 से अधिकृत आधार ऑपरेटरों की जानकारी मांगी है। ईओयू इस मामले में दूसरे राज्यों और बिहार के अन्य जिलों में भी उनके नेटवर्क को खंगाल रही है।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की आड़ में फर्जी दस्तावेज तक बनाये

ईओयू की जांच में पता चला है कि साइबर ठगों ने चोरी किए बायोमेट्रिक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए 39 वेबसाइट तैयार की थी। सभी वेबसाइट के एडमिन अलग-अलग लोग थे। इन वेबसाइट का संचालन जिस मास्टर वेबसाइट डैशबोर्ड से हो रहा था, उसका संचालन अभियुक्त रामप्रवेश अपने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से कर रहा था। ईओयू के मुताबिक रामप्रवेश ने यूट्यूब और गूगल का उपयोग करते हुए फर्जी यूसीएल आधार पोर्टल बनाना सीखा। फिर उसने एक विक्रेता से यूसीएल सोर्स कोड खरीदा और उसका उपयोग कर आयुष्मान डॉट साइट, यूसीएल नेहा, यूसीएल आधार जैसी छह-सात नकली वेबसाइट बनाई। इन वेबसाइटों का इस्तेमाल लोगों के आधार और डाटा को अवैध रूप से स्टोर करने के करता था। अधिकारियों ने बताया कि यह वेबसाइट साइबर ठगों को बेचे गए, जिन्होंने इनका गलत इस्तेमाल कर फर्जी अभिलेख तक तैयार किए।

नकली फिंगरप्रिंट से आधार सॉफ्टवेयर का संचालन

ईओयू अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपित रामप्रवेश ने विकास कुमार के माध्यम से नीतीश नामक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसने एनीडेस्क का उपयोग कर उसके लैपटॉप पर अवैध रूप से आधार सॉफ्टवेयर (ईसीएमपी) डाउनलोड किया। इस सॉफ्टवेयर से आधार केंद्रों पर आम लोगों के बायोमेट्रिक डाटा का मोडिफिकेशन (बदलाव) होता है। रामप्रवेश ने राजस्थान के 40 से अधिक अधिकृत ऑपरेटरों का नकली फिंगर प्रिंट (सिलिकॉन से तैयार) बना रखा था, जिसे इस सॉफ्टवेयर को पटना में चलाया जाता था। इसमें ऑपरेटरों की मिलीभगत साफ दिख रही है।