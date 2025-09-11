बिहार के साइबर फ्रॉड के राजस्थान के 40 आधार ऑपरेटरों से जुड़े तार, ईओयू की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

ईओयू ने यूआईडीआईए निदेशक को पत्र लिखकर राजस्थान के 40 से अधिकृत आधार ऑपरेटरों की जानकारी मांगी है। ईओयू इस मामले में दूसरे राज्यों और बिहार के अन्य जिलों में भी उनके नेटवर्क को खंगाल रही है।

देशभर के नागरिकों का बायोमेट्रिक डाटा संभालने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआईए) की ‘आधार’ प्रणाली में सेंध लगाने वाले साइबर ठगों ने अंतरराज्यीय नेटवर्क बना रखा था। बिहार के मधेपुरा जिले में बैठे साइबर ठगों ने राजस्थान के अधिकृत आधार ऑपरेटरों से मिलीभगत कर उनके आईडी का इस्तेमाल कर आधार के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर रहे थे।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा मधेपुरा में तीन साइबर ठगों की गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी मिली है। मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए ईओयू ने यूआईडीआईए निदेशक को पत्र लिखकर राजस्थान के 40 से अधिकृत आधार ऑपरेटरों की जानकारी मांगी है। ईओयू इस मामले में दूसरे राज्यों और बिहार के अन्य जिलों में भी उनके नेटवर्क को खंगाल रही है।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की आड़ में फर्जी दस्तावेज तक बनाये ईओयू की जांच में पता चला है कि साइबर ठगों ने चोरी किए बायोमेट्रिक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए 39 वेबसाइट तैयार की थी। सभी वेबसाइट के एडमिन अलग-अलग लोग थे। इन वेबसाइट का संचालन जिस मास्टर वेबसाइट डैशबोर्ड से हो रहा था, उसका संचालन अभियुक्त रामप्रवेश अपने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से कर रहा था। ईओयू के मुताबिक रामप्रवेश ने यूट्यूब और गूगल का उपयोग करते हुए फर्जी यूसीएल आधार पोर्टल बनाना सीखा। फिर उसने एक विक्रेता से यूसीएल सोर्स कोड खरीदा और उसका उपयोग कर आयुष्मान डॉट साइट, यूसीएल नेहा, यूसीएल आधार जैसी छह-सात नकली वेबसाइट बनाई। इन वेबसाइटों का इस्तेमाल लोगों के आधार और डाटा को अवैध रूप से स्टोर करने के करता था। अधिकारियों ने बताया कि यह वेबसाइट साइबर ठगों को बेचे गए, जिन्होंने इनका गलत इस्तेमाल कर फर्जी अभिलेख तक तैयार किए।