बिहार के साइबर ठगों को पाकिस्तान से ठगी की ट्रेनिंग, 400 लोगों का गिरोह; यूपी के युवा भी जुड़े

पाकिस्तान में बैठे एक साइबर फ्रॉड इमरान के संबंध में गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच के दौरान पाकिस्तान के व्हाट्सऐप नंबर से चैटिंग करने का साक्ष्य मिला है। इसकी जानकारी साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने दी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारीTue, 26 Aug 2025 01:36 PM
बिहार में साइबर पुलिस ने एक और बड़े गिरोह का भंडाफोड किया है। पकड़े गए साइबर फ्रॉडों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में बैठे साइबर फ्रॉड विभिन्न खातों में रुपए भेजते थे। इसके बाद उसे सीडीएम मशीन में डालकर दूसरे खाता में ट्रांसफर कराते थे। इसका खुलासा पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया थाना क्षेत्र से पकड़े गए साइबर फ्रॉडों ने किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। साइबर थाना की सूचना पर केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसी के अधिकारियों ने भी पहुंचकर पूछताछ की।

हालांकि पाकिस्तान में बैठे एक साइबर फ्रॉड इमरान के संबंध में गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच के दौरान पाकिस्तान के व्हाट्सऐप नंबर से चैटिंग करने का साक्ष्य मिला है। इसकी जानकारी साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने दी। उन्होंने बताया कि एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर थाना की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

इनकी हुई है गिरफ्तारी

पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया थाना क्षेत्र के तधवा नंदपुर पोखरी टोला में शनिवार की देर रात साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान उक्त गांव के अखिलेश कुमार, रोहित कुमार, मनीष कुमार तथा आनंद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों ने खुलासा किया है कि गिरोह का मास्टर माइंड प्रेम यादव है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों के पास से 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 26 सीम कार्ड, 62 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक, 2आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 9 सीम रैपर, 1 ई-श्रम कार्ड सहित विभिन्न बैंकों का डिजिटल डिटेल्स बरामद किया गया है।

गिरोह से जुड़े हैं 400 से अधिक साइबर फ्रॉड

गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों ने खुलासा किया है कि गिरोह से 400 से अधिक बदमाश जुड़े हुए हैं। इसमें पश्चिम चंपारण के अलावा यूपी के लगभग 200 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं। पुलिस फिलहाल गिरोह से जुड़े बदमाशों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। बेतिया रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने गत सप्ताह निरीक्षण किया था।

वीडियो दिखाकर दी जाती थी ट्रेनिंग

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का मास्टर माइंड अखिलेश पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करता था। वह पाकिस्तान का नंबर रोहित व आनंद को देता था। रोहित बात करता था। पाकिस्तान से साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही आनंद को प्रतिदिन रुपए एटीएम से रुपए निकालने को मोटी रकम दी जाती थी। छापेमारी टीम में साइबर थानाध्यक्ष सह डीएसपी अभिनव परासर, इंस्पेक्टर मनीष कुमार, दारोगा सौरभ कुमार आजाद, शिवम कुमार सिंह, प्रियंका, सिपाही आनंद कुमार भारती, राकेश कुमार, नीरज कुमार, पियूष कुमार, अजीत कुमार शामिल थे।

मोतिहारी की महिला की शिकायत पर शुरु हुई जांच

नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोहल्ला निवासी स्तुति कुमारी के बयान पर पुलिस ने जांच शुरु की थी। इसको लेकर 23 अगस्त को शिकायत मिली थी। इसमें उसने कहा था कि उसके संबंधी के नाम पर फेक फेसबुक आइडी बनाकर विजा समाप्त होने तथा एजेंट के माध्यम से निकलवाने के नाम पर 1.20 लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद उससे 30 हजार रुपए साइबर फ्रॉडों ने अपने खाता में मंगाया। साइबर फ्रॉडों ने पुलिस को शिकायत करने पर हत्या की धमकी भी दी थी। जांच के दौरान जिस खाता में रुपए गया था उसका लोकेशन दिल्ली में मिला है।

