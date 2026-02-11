बिहार में सााइबर फ्रॉड का चीन से कनेक्शन, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा

संक्षेप: जांच में पता चला है कि मंदीप का काठमांडु के जॉय नामक व्यक्ति से अक्टूबर 2025 में संपर्क हुआ था। इसके बाद उसने नेपाल नंबर की गाड़ी से उसी माह मधुबनी स्थित घर पर ट्रॉली बॉक्स में सिम बॉक्स की डिलेवरी दी।

बिहार के मधुबनी में बरामद सात सिम बॉक्स मामले में सुरक्षा व जांच एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जांच में पता लगा है कि बिहार में इन सिम बॉक्स को चीन में बैठे साइबर अपराधी नियंत्रित कर रहे थे। इनको गिरफ्तार मंदीप के बरामद लैपटॉप से कंट्रोल किया जा रहा था। बिहार पुलिस ने देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे से जुड़े इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को कांड की जानकारी दी है।

मधुबनी साइबर थाने में दर्ज इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस के साथ ही साइबर सुरक्षा इकाई भी कर रही है। जांच में पता चला है कि मंदीप का काठमांडु के जॉय नामक व्यक्ति से अक्टूबर 2025 में संपर्क हुआ था। इसके बाद उसने नेपाल नंबर की गाड़ी से उसी माह मधुबनी स्थित घर पर ट्रॉली बॉक्स में सिम बॉक्स की डिलेवरी दी। मंदीप ने पूछताछ में बताया कि सिम बॉक्स का यह गिरोह नेपाल और चीन दोनों जगह से संचालित होता है।

पूछताछ में पता चला है कि सिम बॉक्स की देखरेख, मेंटेनेंस व सिम आदि के लिए मंदीप को हर महीने करीब सवा लाख रुपये मिलते थे। यह रकम यूएस डॉलर में बिनांस वॉलेट के माध्यम से दी जाती थी। यह रुपये नेपाली करेंसी में मिलते थे, जिसे बाद में भारतीय रुपये में बदलकर घर लाता था।

200 रुपये में पहचान पत्र लेकर निर्गत कराए सिम

जांच एजेंसियों के मुताबिक सिम बॉक्स में लगाने के लिए सिम की व्यवस्था प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से की जाती थी। इसके लिए पीओएस एजेंट को 800 रुपये प्रति सिम का भुगतान किया जाता था। अधिकतर सिम गांव के गरीब लोगों को 200-200 रुपये का लालच देकर उनके पहचान पत्र पर निर्गत कराये गये थे।