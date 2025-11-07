Hindustan Hindi News
Bihar Crime News: पत्नी का गला रेत पति फंदे से लटक गया, एक घर में दो-दो लाश देख मच गया कोहराम

संक्षेप: सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेत दिया और उसके बाद फांसी लगा ली। पुलिस ने दोनों का शव कमरे से निकाला।

Fri, 7 Nov 2025 12:57 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar News: बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के बीच आरा में बड़ा कांड हो गया। एक सनकी पति ने पहले अपनी पत्नी को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया फिर खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच, पड़ताल शुरू कर दिया है। कमरे से दो-दो लाश निकली तो गांव में कोहराम मच गया। दोनों के बीच पहले से विवाद चलता रहता था। माना जा रहा है कि आपसी विवाद में ही दोनों की मौत हो गई।

घटना को लेकर डीएसपी रंजीत सिंह ने बताया कि सादी थाना के ग्राम छगनपुर में एक घर में दो शव होने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंची। दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पत्नी का नाम सोनी देवी, 28 वर्ष, पिता साह, एवं पति का नाम राजेश कुमार , पिता जितेंद्र साह है। दोनों की 11 साल पहले शादी हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं। उनके बीच विवाद चल रहा था। सोनी देवी घर से बाहर किराए के मकान में रहती थी। वह पटना की रहने वाली थी। राजेश सूरत में फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वह दीवाली में गांव आया था।

सोनी गुरुवार को गंगा स्नान के दौरान गांव आई थी। रात में वहीं टिकी थी। किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। राजेश ने पत्नी का गला काट दिया और खुद भी फांसी का फंदा लगाकर मर गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। बच्चों को उनके ननिहाल वाले अपने साथ ले गए हैं।

डीएसपी ने बताया कि गांव के लोगों और परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है। आस पास के लोगों से भी कई इनपुट मिले हैं जिसे आधार बनाकर पुलिस आगे बढ़ रही है। हर संभावित एंगल से पुलिस छानबीन में जुट गई है।

Sudhir Kumar

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
