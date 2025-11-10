दीपावली के बाद चोर बाजार में गल गए 3 करोड़ के जेवर, ज्वेलर्स के CDR से बेनकाब होगा गुनाहगार

संक्षेप: हिस्ट्री शीटर और संदिग्ध चरित्र के आभूषण व्यवसायियों के मोबाइल का कॉल का सीडीआर लेकर छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न जगहों पर हुई चोरी की वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

दीपावली और छठ के समय बिहार के कई जिलों में जमकर उत्पात मचाया। पैतृक गांव गए लोगों के बंद घरों का ताला तोड़कर करीब तीन करोड़ रुपये के गहनों की चोरी की गई। इन्हें मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चोर बाजार के माहिर सोनारों के द्वारा गलाए जाने की आशंका है। इसे लेकर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने शहरी इलाके के थानेदारों को कई बिंदुओं पर छानबीन का निर्देश दिया है। कई थानों में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है।

सिटी एसपी ने सभी थानेदारों को हिस्ट्री शीटर और संदिग्ध चरित्र के आभूषण व्यवसायियों के मोबाइल का कॉल का सीडीआर लेकर छानबीन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभिन्न जगहों पर हुई चोरी की वारदात के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे चोरों की तस्वीर पास-पड़ोस के जिलों की पुलिस ग्रुप में भी शेयर करने के लिए कहा है।

पुलिस को आशंका है कि पर्व के मौके पर मुजफ्फरपुर में कई जिलों के चोर गिरोह वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं। फुटेज शेयर करने से अन्य जिलों के हिस्ट्री शीटर से उसका मिलान कर सुराग लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जेल से छूटे चोरी के आरोपितों की लिस्ट लेकर उनके संबंध में जांच करने के लिए भी सिटी एसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है।