Bihar Crime: CID डीएसपी मैम को चकमा दे गई लेडी गैंग, पर्स काटकर कैश उड़ा ले गई; डिपार्टमेंट में खलबली

संक्षेप: लोगों का कहना है कि जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जेब कतरी का शिकार हो सकती हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है।

पटना सीआईडी विभाग में तैनात डीएसपी रेखा सिंह का पर्स जेब कतरे काट ले गए। यह घटना शुक्रवार को गया जी शहर में हुई, जब डीएसपी रेखा सिंह खरीदारी करने के बाद ऑटो से यात्रा कर रही थीं। गया पुलिस इलाके में सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान कर रही है। इस घटना से गया पुलिस

जानकारी के अनुसार, वह गया जी शहर की एक दुकान से सामान खरीदकर ऑटो पर सवार हुईं। इसी दौरान दो-तीन अन्य महिलाएं भी उसी ऑटो में बैठीं। कुछ दूरी तय करने के बाद वे महिलाएं रास्ते में उतर गईं। ऑटो से उतरने के बाद जब डीएसपी रेखा सिंह ने अपना पर्स देखा तो वह कटा हुआ था। पर्स में रखे लगभग पांच हजार रुपये नकद और कुछ महत्वपूर्ण कागजात गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने कोतवाली थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई।

घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ऑटो में सवार महिलाएं ही इस वारदात में शामिल थीं या किसी अन्य का हाथ है। इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

लोगों का कहना है कि जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जेब कतरी का शिकार हो सकती हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। उल्लेखनीय है कि डीएसपी रेखा सिंह मूल रूप से गया बैरागी की रहने वाली हैं और वर्तमान में पटना सीआईडी में पदस्थापित हैं।