बाप की जगह बेटा का राज, 24 साल के हर्षवर्धन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने

बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी के बेटे हर्षवर्धन उनकी जगह लेंगे। रविवार को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में 24 साल के हर्षवर्धन समेत पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुन ली गई।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटनाMon, 29 Sep 2025 12:59 PM
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी के बेटे हर्षवर्धन उनकी जगह बिहार क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। महज 24 साल के हर्ष वर्धन बीसीए अध्यक्ष के तौर पर अपने पिता राकेश तिवारी की जगह लेंगे। इतनी कम उम्र में कोई अब तक बीसीए में अध्यक्ष नहीं बना है। रविवार को पटना में बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव में हर्षवर्धन समेत बीसीए के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ। राकेश तिवारी के बेटे के साथ-साथ पूरी कार्यकारिणी इस चुनाव में निर्विरोध चुन ली गई है।

बिहार क्रिकेट संघ के निर्वाचन पदाधिकारी एम. मोदासिर (सेवानिवृत्त आईएएस) की देखरेख में चुनाव कराए गए और नतीजों की घोषणा की गई। बीसीए के सभी नए पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं। प्रिया कुमारी उपाध्यक्ष पद संभालेंगी जबकि जियाउल आरफीन को सचिव पद मिला है। अभिषेक नंदन कोषाध्यक्ष और रोहित कुमार संयुक्त सचिव का काम देखेंगे। राजेश कुमार को समिति प्रबंधन (जिला प्रतिनिधि) का सदस्य बनाया गया है। ज्ञानेश्वर गौतम को गवर्निंग काउंसिल में जगह दी गई है।

बिहार क्रिकेट में गुटबाजी चरम पर, मुंबई से रणजी मैच खेलने स्टेडियम में पहुंच गई दो टीमें

बीसीए में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष के एक-एक पद के अलावा एक जिला प्रतिनिधि और दो गवर्निंग काउंसिल सदस्य कुल 8 पदों के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव की घोषणा 4 सितंबर को हुई थी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा है कि बिहार क्रिकेट संघ का सबसे युवा अध्यक्ष बनना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट प्रशासकों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे।

30 सितंबर से मोइन-उल-हक स्टेडियम में सेलेक्शन ट्रायल

बिहार क्रिकेट संघ ने मंगलवार यानी 30 सितंबर से पुरुष सीनियर और पुरुष अंडर 23 टीम में सेलेक्शन के लिए ट्रायल और कैंप की घोषणा की है। पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में कल से शुरू हो रहे इस ट्रायल और कैंप के लिए खिलाड़ियों को एक दिन पहले 29 सितंबर को शाम 4 बजे तक रिपोर्ट करने कहा गया है।