बिहार में बड़ा ऐक्शन, नियमों की अनदेखी पर मेदांता हॉस्पिटल हुआ सील; डॉक्टरों की डिग्री जांच के घेरे में
Muzaffarpur Medanta Hospital Sealed: मुजफ्फरपुर के बखरी रोड स्थित मेदांता हॉस्पिटल को एसडीएम के नेतृत्व में हुई जांच के बाद सील कर दिया गया है। वहां आईसीयू, ओटी और फायर सुरक्षा में भारी कमियां मिली थीं।
Muzaffarpur Medanta Hospital Sealed: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नियमों और मानकों की घोर अनदेखी कर चल रहे 'मेदांता हॉस्पिटल' को पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार दोपहर को मेडिकल फोरलेन पर बखरी रोड स्थित इस हॉस्पिटल में टीम ने अचानक छापेमारी और जांच की। यह बड़ी कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में पीएचसी प्रभारी और डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई औचक जांच के बाद अंजाम दी गई है, जिससे पूरे इलाके के निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
आईसीयू, ओटी और फायर सेफ्टी में मिलीं भारी कमियां
मिली जानकारी के अनुसार, जब प्रशासनिक टीम ने अस्पताल के भीतर जाकर जांच की, तो वहां की व्यवस्था देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जांच के दौरान अस्पताल का आईसीयू (ICU) और ऑपरेशन थिएटर सरकारी मानकों के अनुरूप बिल्कुल नहीं पाया गया। इसके अलावा अस्पताल का फायर लाइसेंस भी दो महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था, यानी उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। सुरक्षा और इलाज के इंतजामों में इतनी सारी गंभीर कमियां और खामियां मिलने के बाद जांच टीम ने बिना कोई देरी किए तुरंत इस अस्पताल को सील करने का बड़ा फैसला ले लिया।
नकली डॉक्टरों और स्टाफ की डिग्रियों पर भी संदेह
इस मामले में अस्पताल में तैनात कथित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्रियां भी पूरी तरह से संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और प्रशासन को शक है कि यहाँ बिना सही योग्यता के लोगों का इलाज किया जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम तुषार कुमार ने बताया कि जांच के दौरान मेदांता हॉस्पिटल का फायर लाइसेंस दो महीने पहले ही फेल मिला था और इसके अलावा भी कई दूसरी बड़ी कमियां पाई गईं। इन सभी पुख्ता सबूतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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