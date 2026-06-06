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बिहार में बड़ा ऐक्शन, नियमों की अनदेखी पर मेदांता हॉस्पिटल हुआ सील; डॉक्टरों की डिग्री जांच के घेरे में

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur Medanta Hospital Sealed: मुजफ्फरपुर के बखरी रोड स्थित मेदांता हॉस्पिटल को एसडीएम के नेतृत्व में हुई जांच के बाद सील कर दिया गया है। वहां आईसीयू, ओटी और फायर सुरक्षा में भारी कमियां मिली थीं।

बिहार में बड़ा ऐक्शन, नियमों की अनदेखी पर मेदांता हॉस्पिटल हुआ सील; डॉक्टरों की डिग्री जांच के घेरे में

Muzaffarpur Medanta Hospital Sealed: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नियमों और मानकों की घोर अनदेखी कर चल रहे 'मेदांता हॉस्पिटल' को पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार दोपहर को मेडिकल फोरलेन पर बखरी रोड स्थित इस हॉस्पिटल में टीम ने अचानक छापेमारी और जांच की। यह बड़ी कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में पीएचसी प्रभारी और डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई औचक जांच के बाद अंजाम दी गई है, जिससे पूरे इलाके के निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

आईसीयू, ओटी और फायर सेफ्टी में मिलीं भारी कमियां

मिली जानकारी के अनुसार, जब प्रशासनिक टीम ने अस्पताल के भीतर जाकर जांच की, तो वहां की व्यवस्था देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जांच के दौरान अस्पताल का आईसीयू (ICU) और ऑपरेशन थिएटर सरकारी मानकों के अनुरूप बिल्कुल नहीं पाया गया। इसके अलावा अस्पताल का फायर लाइसेंस भी दो महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था, यानी उसकी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। सुरक्षा और इलाज के इंतजामों में इतनी सारी गंभीर कमियां और खामियां मिलने के बाद जांच टीम ने बिना कोई देरी किए तुरंत इस अस्पताल को सील करने का बड़ा फैसला ले लिया।

नकली डॉक्टरों और स्टाफ की डिग्रियों पर भी संदेह

इस मामले में अस्पताल में तैनात कथित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्रियां भी पूरी तरह से संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और प्रशासन को शक है कि यहाँ बिना सही योग्यता के लोगों का इलाज किया जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम तुषार कुमार ने बताया कि जांच के दौरान मेदांता हॉस्पिटल का फायर लाइसेंस दो महीने पहले ही फेल मिला था और इसके अलावा भी कई दूसरी बड़ी कमियां पाई गईं। इन सभी पुख्ता सबूतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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